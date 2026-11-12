Quesos Del Vecchio ratifica certificación Empresa B bajo Alquería

Quesos Del Vecchio, marca de Alquería, mantiene su certificación Empresa B por su impacto positivo en Colombia. Conoce los detalles de este logro sostenible.

La marca de quesos Quesos Del Vecchio, perteneciente a Alquería, ha revalidado oficialmente su estatus como Empresa B. Esta distinción internacional certifica el compromiso operativo de la compañía con un modelo de negocio que equilibra la rentabilidad económica con la generación de impacto social y ambiental positivo. La ratificación se consolida en un periodo donde los consumidores exigen mayor transparencia sobre las prácticas corporativas detrás de los productos.

Mecanismo y alcance de la certificación empresarial

El reconocimiento otorgado por B Lab evalúa rigurosamente las dimensiones de gestión organizacional en lugar de solo los productos finales. Este proceso verifica condiciones laborales, derechos humanos, relación comunitaria, gestión ambiental y transparencia en la gobernanza corporativa. Para mantener la certificación, las compañías deben demostrar mediante evaluación periódica que sus compromisos están integrados en la operación diaria y no solo en declaraciones teóricas.

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La certificación Empresa B no constituye un sello de calidad nutricional ni garantiza atributos específicos del alimento en sí. Su alcance se centra exclusivamente en medir el impacto total que genera la organización más allá de sus resultados financieros comerciales. Actualmente, más de 10.800 compañías en más de 100 países y 160 industrias diferentes cuentan con esta acreditación global.

En Colombia, 133 empresas forman parte activa de esta comunidad sostenible, según datos del Reporte de Impacto Colectivo 2026 de Sistema B Colombia. La participación de Quesos Del Vecchio refleja una visión estratégica que busca demostrar que el crecimiento económico y la responsabilidad empresarial pueden avanzarse simultáneamente sin ser objetivos separados.

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Posiciones de stakeholders y liderazgo sostenible

Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería, declaró explícitamente que la rentabilidad y la responsabilidad social no son excluyentes. Señaló que las empresas tienen la oportunidad única de crecer y competir mientras contribuyen activamente al bienestar de las personas y al cuidado del entorno natural. Este posicionamiento es central para la continuidad de la marca centenaria en el mercado moderno.

La visión corporativa incorpora criterios sociales y ambientales directamente en las decisiones operativas diarias. Quesos Del Vecchio representa la continuidad de una estrategia empresarial diseñada para evolucionar manteniendo sus principios fundamentales. La organización trabaja para generar impacto positivo en toda su cadena de valor, desde la producción hasta el consumidor final.

Adriana Velásquez también destacó que mantener esta certificación representa la continuidad de ese compromiso histórico. La marca cuenta con más de 100 años de historia y su evolución debe alinearse con las expectativas contemporáneas de sostenibilidad. Este enfoque permite comunicar claramente las prácticas empresariales a la población general.

Impacto real y proyecciones del mercado colombiano

El mercado de snacks en Colombia supera los 15 billones de pesos y registra un crecimiento anual cercano al 5 %. Este dinamismo está impulsado principalmente por la alta demanda de productos prácticos, porciones individuales y nuevas ocasiones de consumo por parte de la población. En este escenario competitivo, los compromisos sociales se convierten en factores diferenciadores clave para la elección del consumidor.

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La certificación permite ofrecer información detallada sobre cómo una organización desarrolla su actividad económica. Los consumidores actuales buscan conocer no solo los productos que adquieren, sino también los principios de las organizaciones detrás de las marcas. Esta demanda influye directamente en la lealtad hacia marcas con credenciales verificables de sostenibilidad.

Alquería extendió este modelo de gestión sostenible desde 2021, cuando obtuvo por primera vez la certificación como Empresa B. En 2025, la compañía renovó el reconocimiento con una calificación de 116,4 puntos. Este resultado numérico representó un incremento del 34 % en comparación con su evaluación anterior, evidenciando una mejora constante.

En el año 2025, Alquería acompañó a más de 6.400 productores lácteos en sus procesos productivos. La compañía acopió 355 millones de litros de leche que constituyen la base principal para la producción de queso. Estos volúmenes muestran cómo la gestión empresarial integra el desarrollo del campo, el bienestar de las comunidades rurales y el cuidado del medioambiente en una sola estrategia coordinada.