El colapso del banco digital Ueno, que manejaba el 60% de los ahorros paraguayos, desencadena una crisis política que derroca al presidente Santiago Peña.

La quiebra repentina de la entidad financiera Ueno ha detonado una profunda crisis institucional en Paraguay, afectando directamente a millones de ciudadanos que confiaron sus recursos en esta plataforma. El banco digital, que llegó a administrar el sesenta por ciento de los ahorros totales de la población, colapsó de la noche a la mañana, generando un impacto económico y social sin precedentes en la nación sudamericana.

Colapso financiero de Ueno

Ueno se posicionó rápidamente como una figura dominante en el sector bancario nacional, captando la confianza de gran parte de la sociedad mediante una narrativa de innovación tecnológica moderna. Sin embargo, la estructura operativa de la entidad presentaba señales de alerta temprana que fueron ignoradas por las autoridades reguladoras. Los observadores financieros identificaron patrones típicos de esquemas piramidales, donde los rendimientos prometidos se sostenían con los depósitos de nuevos usuarios en lugar de generar valor real sostenible.

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La falta de supervisión adecuada permitió que la entidad escalara su captura de mercado hasta controlar la mayor parte de los depósitos bancarios del país. Esta concentración de fondos públicos en una sola entidad privada creó un riesgo sistémico crítico, cuyo estallido ha dejado a miles de personas sin acceso inmediato a sus bienes. La magnitud de la pérdida ha sido descrita como un terremoto político y moral que sacude los cimientos de la confianza pública en las instituciones financieras.

Impacto directo en la ciudadanía

Las consecuencias humanas de este desastre financiero son particularmente severas para los sectores más vulnerables de la sociedad. Los pensionados, quienes depositaron sus ahorros de toda una vida en aplicaciones móviles bajo la promesa de seguridad y modernidad, ahora enfrentan la incertidumbre de no poder cubrir gastos básicos como alimentos y medicamentos. La pérdida de estos fondos sagrados representa no solo un golpe económico, sino una traición a la confianza depositada en el sistema.

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A pesar de los discursos oficiales sobre los fondos de garantía gubernamentales, la realidad inmediata para los afectados es la ausencia de liquidez disponible. El miedo y la indignación han permeado cada rincón de la capital, evidenciando la desconexión entre las declaraciones institucionales y la situación crítica que viven los ahorrantes. La gente exige respuestas concretas y soluciones tangibles ante la desaparición de sus capitales.

Crisis política y caída de Santiago Peña

El escándalo financiero ha tenido repercusiones directas en la alta dirección del Estado paraguayo, culminando con la destitución y detención del presidente Santiago Peña. El mandatario, quien había proyectado una imagen de tecnócrata moderno y renovador, fue devorado políticamente por la misma crisis que su administración permitió gestar mediante políticas permisivas. Su caída representa el primer fusible que saltó ante la insostenibilidad de la situación institucional.

La responsabilidad atribuida a Peña no es aislada, sino parte de una red más amplia de complicidad estructural. Su destitución ha sido interpretada por muchos analistas y ciudadanos como una maniobra para absorber el impacto político sin alterar las dinámicas de poder subyacentes. La percepción general es que el cambio de liderazgo es superficial si no se aborda la raíz de la corrupción que facilitó el ascenso y colapso de Ueno.

Sombra de Horacio Cartes y Pedro Alliana

Detrás de la tragedia financiera se identifica la influencia persistente de Horacio Cartes, magnate tabacalero y líder histórico del Partido Colorado. Cartes, descrito como el verdadero dueño del poder detrás de escena, mantiene su control sobre las estructuras estatales a través de décadas de clientelismo y corrupción institucionalizada. Su sombra alargada sugiere que la quiebra de Ueno es un síntoma de un Estado capturado por intereses privados.

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El vicepresidente Pedro Alliana asume la jefatura del Estado en medio de esta tormenta, pero su perfil está intrínsecamente ligado a la dinastía política de Cartes. Lejos de representar un cambio radical, su ascenso radicaliza la preocupación sobre la continuidad de un sistema corrupto intacto. La ciudadanía teme que, sin una cirugía institucional profunda, el nuevo gobierno simplemente mantenga las mismas estructuras de impunidad que permitieron el fraude.

La crisis actual sirve como un espejo de la debilidad crónica de los entes de control estatal, que operaron como ciegos y mudos ante las irregularidades. La mezcla de política y negocios turbios ha trasladado la carga de la crisis hacia el ciudadano común, quien paga los platos rotos de un festín corporativo. La demanda social ahora se centra en exigir transparencia real y reformas estructurales que eviten que tales eventos se repitan.