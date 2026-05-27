¿Quién es obligado a ser jurado de votación en Colombia?

En Colombia, los ciudadanos elegidos como jurados de votación deben desempeñarse de forma obligatoria en las elecciones. Sin embargo, existen excepciones contempladas en el Código Electoral que permiten eximir a algunas personas de este rol.

En cada jornada de elecciones, muchos colombianos deben ejercer su rol como jurados de votación con el objetivo de garantizar que la jornada transcurra con éxito.

Ellos son los encargados de proporcionar los tarjetones a los ciudadanos para que puedan llevar a cabo este proceso, y de contar los votos que corresponden a su mesa. Este rol resulta fundamental para el debido desarrollo de las elecciones, ya que ellos son los encargados de informar el total de votos en la mesa a la que fueron asignados.

Asimismo, deberán registrar los datos de cada sufragante en el formulario correspondiente que brinda la Registraduría para entregarle su respectivo certificado una vez cumpla con este proceso. De acuerdo al artículo 105 del Código Electoral, una persona deberá desempeñarse de forma obligatoria como jurado de votación en caso de haber sido elegido para tal función.

Asimismo, no solamente se les notificará la jornada para la cual fue citado, sino también la fecha y el lugar al que deberá presentarse para recibir la respectiva capacitación. Ahora bien, existen unas excepciones que contempla la ley por las cuales una persona no está obligada a ser jurado de votación.

Conforme al artículo 108 del Código Electoral, son causales de exoneración las siguientes: Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección. Ser menor de 18 años (no aplica en elecciones de Consejos de Juventud). En el programa Dos Puntos de Caracol Radio con Vanessa de La Torre, el Registrador Hernán Penagos dio más detalles de estos casos de exoneración





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