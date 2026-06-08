¿Quién es quién en el Mundial 2026?

Exploramos a las selecciones que participarán en el Mundial 2026 y sus historias detrás de escena.

El Mundial 2026 se acerca y con él, la emoción y la incertidumbre de saber quién será el campeón del mundo. Pero, ¿quién es quién en este torneo?

Cada selección tiene una historia única y un sueño compartido: ganar la Copa del Mundo. En este artículo, exploraremos a las selecciones que participarán en el Mundial 2026 y sus historias detrás de escena. Desde la Nueva Zelanda, que busca dejar de ser la cenicienta, hasta Brasil, que busca volver a los tiempos del Jogo Bonito, cada equipo tiene un objetivo claro: ser el campeón del mundo. Pero, ¿qué les motiva a seguir adelante?

¿Qué les hace diferentes a las demás selecciones? En este artículo, descubrirás las historias y los sueños detrás de cada selección que participará en el Mundial 2026. Desde la pasión y la dedicación de los jugadores, hasta la presión y la expectativa de los aficionados, cada selección tiene una historia que vale la pena conocer. Así que, si estás listo para conocer a las selecciones que participarán en el Mundial 2026 y sus historias detrás de escena, sigue leyendo





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