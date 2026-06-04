¿Quién será el nuevo vicepresidente de Colombia?

La elección de vicepresidente de Colombia será un momento clave en la historia política del país, ya que determinará quién asumirá la Vicepresidencia de la República y quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

La elección de vicepresidente de Colombia no solo define al sucesor del actual cargo, sino también a la persona que asumirá la Vicepresidencia de la República.

En este sentido, se ha generado interés entre los ciudadanos en cuanto al salario que recibirá el vicepresidente de Colombia y los beneficios económicos asociados a este cargo. El monto que recibirá quien llegue a la Vicepresidencia está definido en el Decreto 311 de 2026, mediante el cual el Gobierno estableció el régimen salarial para los funcionarios que integran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Este salario corresponde al ingreso que percibe la vicepresidenta Francia Márquez.

La remuneración está conformada por tres conceptos diferentes establecidos por la ley: la asignación básica, el bono de representación y el bono de riesgo. El salario mensual no corresponde únicamente a una asignación básica, sino que está conformada por tres conceptos diferentes establecidos por la ley. El esquema salarial aplica para el vicepresidente de la República debido a las funciones estratégicas y de representación institucional que ejerce dentro del Ejecutivo.

La contienda presidencial enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes buscan llegar a la Presidencia para el periodo 2026-2030. La elección de vicepresidente de Colombia será un momento clave en la historia política del país, ya que determinará quién asumirá la Vicepresidencia de la República y quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años





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