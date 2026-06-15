Quinto día del Mundial 2026: España se estrena en el torneo

El quinto día del Mundial 2026 se llevó a cabo con cuatro partidos emocionantes. España se estrenó en el torneo contra Cabo Verde, mientras que Uruguay se enfrentó a Arabia Saudita. La Nueva Zelanda de Tim Payne también estrenó su participación en el torneo contra Irán.

El quinto día del Mundial 2026 se llevó a cabo con cuatro partidos emocionantes. España se estrenó en el torneo contra Cabo Verde , mientras que Uruguay se enfrentó a Arabia Saudita .

La Nueva Zelanda de Tim Payne también estrenó su participación en el torneo contra Irán. La Fifa se pronunció sobre el retraso en el vuelo de la Selección de Uruguay, atribuyéndolo a un error de habilitación de la aerolínea.

Además, la Selección de Irán llegó a Estados Unidos bajo estrictas medidas de seguridad antes de enfrentar a Nueva Zelanda en el Mundial 2026. Uruguay se estrenó en el Mundial de 2026 contra Arabia Saudí, con muchas dudas y cuentas por saldar. El evento deportivo más importante de la Fifa ha tenido varios partidos emocionantes, y la atención de este día está centrada en España, la cual es una de las favoritas para ganar el torneo





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