Análisis del Capítulo XVIII de Rumbos de democracia sobre cómo Locke, Montesquieu y Rousseau inspiraron la Constitución de 1787 en Filadelfia.

El capítulo dieciocho de la serie documental Rumbos de democracia, emitida por El Espectador, explora las profundas raíces intelectuales que sustentan la estructura política de Estados Unidos. Este episodio examina cómo figuras fundacionales como Alexander Hamilton, James Madison, George Washington y Benjamin Franklin integraron el pensamiento de pensadores europeos en la redacción del documento nacional.

El impacto de filósofos europeos en Filadelfia

La serie destaca que estos delegados citaron en reiteradas ocasiones a Montesquieu, Rousseau, John Locke y Thomas Hobbes durante sus debates. Tomaron conceptos clave de las obras de estos autores para dar forma al documento que protegería al nuevo país. La narrativa sitúa el momento cumbre en la Convención de Filadelfia de 1787, donde los cincuenta y cinco delegados decidieron plasmar las tres primeras palabras de la nueva carta magna: Nosotros, el pueblo.

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La historia del sol en la silla de Washington

Un detalle simbólico relevante es la silla principal de la Sala de Asambleas, fabricada en 1779 por el ebanista John Folwell. En la parte superior del respaldo tenía la imagen de un sol que estaba naciendo, creada en caoba. Benjamin Franklin observaba muy a menudo esta figura a espaldas de George Washington, el presidente de las asambleas. Franklin comentaba que los pintores tenían muchas dificultades para determinar si los soles de sus obras eran nacientes o soles del ocaso. Se preguntaba si el trabajo en el Independence Hall anunciaba el nacimiento de la joven nación o su deceso. El diecisiete de septiembre, al firmar la Constitución, Franklin dijo sentirse aliviado al saber que el sol era naciente.

La reforma de la Confederación y el aislamiento

Antes de 1787, los artículos de la Confederación, acordados en septiembre de 1777 por el Segundo Congreso Continental, eran débiles. No tenían poderes precisos ni herramientas para mantener el orden. Alexander Hamilton, delegado de Virginia y edecán de Washington durante la guerra de independencia, propuso reunir la Confederación para afinar los artículos. El veinticinco de mayo de 1787 se encontraron, y al día siguiente aprobaron cerrar puertas y ventanas. Hicieron juramento de que nada saldría de allí.

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El legado de John Locke sobre el gobierno civil

La Constitución se basó en las obras de John Locke, nacido casi ciento cincuenta años antes en Inglaterra. Publicó Dos tratados sobre el gobierno civil, donde refutaba el derecho divino de los reyes. Defendía la posibilidad de un gobierno limitado que surgiera de un acuerdo entre los gobernados. Este gobierno debería proteger sus libertades y derechos naturales, como la vida, libertad y propiedad. Los gobiernos debían existir para promover el bien público, entendido como la propiedad, el comercio y la producción.

La moderación y la educación como pilares

Locke escribía que los gobernantes debían gobernar con moderación. Dejaba claro que el enemigo principal del autoritarismo era la ambición. Para Locke, la educación era fundamental en una sociedad. Solo desde allí podrían desarrollarse el conocimiento, la libertad y el poder de decisión. Este enfoque educativo y de límites al poder central es un legado directo de aquellos debates en Filadelfia que dieron origen a la república moderna.