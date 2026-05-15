Raúl Castro alega su inmunidad para el caso Hermanos al Rescate

El examen judicial contra Raúl Castro por el incidente de 1996 en que Cuba derribó dos avionetas operadas por la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, ha sido impulsado por los fiscales federales de Miami, el director de la CIA, John Ratcliffe, y otros legisladores estadounidenses ¿quieren probar su presunta responsabilidad en un acto de guerra y profundizar las diferencias entre Estados Unidos y Cuba?

Raúl Castro ha sido incautado por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un incidente que desencadenó la muerte de cuatro integrantes de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

Según el medio CBS News, las autoridades están evaluando presentar una acusación formal contra Castro, quien actualmente tiene 94 años y sigue siendo una de las figuras políticas más influyentes de Cuba, a pesar de haber abandonado oficialmente el liderazgo del Partido Comunista en 2021. La investigación se produce en medio de un endurecimiento de la política de la administración de Donald Trump hacia Cuba y las relaciones entre ambos países han resultado más tensas que nunca en un momento de creciente presión política y económica sobre la isla





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