Raúl Zurita publica su poesía completa en tres tomos con Visor

Raúl Zurita reúne más de cincuenta años de escritura en tres tomos de poesía completa editados por Visor, en España, entre 2025 y 2026. Su obra nace de la dictadura chilena.

El poeta chileno Raúl Zurita, nacido en Santiago en 1951, ve publicada su poesía completa en tres tomos por la editorial Visor, de España, entre 2025 y 2026. La edición reúne más de cincuenta años de escritura poética de un autor que, según la presentación de la obra, es considerado por muchos lectores el mejor poeta chileno vivo tras la muerte de Nicanor Parra.

Zurita, que también es ingeniero de profesión, acumula numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. En 2020 recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y, en 2026, fue distinguido con el Griffin Lifetime Recognition Award. Sus primeros libros de poemas aparecieron en plena dictadura de Augusto Pinochet, en una etapa en que la represión marcaba la vida de todos los chilenos.

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Tres tomos de poesía completa en Visor

La edición de Visor reúne la trayectoria del autor en tres volúmenes publicados entre 2025 y 2026. Entre los títulos que ya forman parte de la literatura hispanoamericana figuran Purgatorio (1979), Anteparaíso (1982), Canto a su amor desaparecido (1985), La vida nueva (1994) e Inri (2003).

Según el propio Zurita, su obra no debe leerse solo como texto sobre una página. El poeta la describe como un acto físico, corporal y geográfico, en el que la palabra se combina con la acción y con el paisaje, una idea que atraviesa toda su producción desde sus primeros libros.

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Durante la entrevista, Zurita explicó que la poesía fue su forma de resistir en momentos extremos de su vida y de la vida del país. Al referirse a sus 76 años, señaló que le sorprende haber llegado hasta aquí sin sucumbir del todo, y comparó estas obras completas con un hueso que siente desde la infancia en el esternón.

Dictadura, cuerpo y acción poética en Zurita

La acción poética de Zurita se expresa de forma directa en 1975, cuando el autor se autoinfligió una quemadura en la mejilla, un gesto que quedó registrado en la portada de su libro Purgatorio. Para el poeta, su propio cuerpo se convirtió en un texto marcado por la violencia y el trauma de la dictadura militar.

En 1993, Zurita escribió en el desierto de Atacama la frase 'NI PENA NI MIEDO', una intervención que, de acuerdo con la lectura de la entrevista, funcionó como mensaje de resistencia y esperanza frente a las atrocidades y perversiones del régimen militar. La obra en el desierto se suma a su trabajo con el paisaje como soporte de la palabra.

Al hablar de Purgatorio, Zurita describió la época de 1979 como la de un pequeño país roto, con personas que se despedían al borde del toque de queda, conscientes de que en cualquier momento podían ser apresadas, torturadas o desaparecidas. Según el autor, esa experiencia es el espacio que el libro retrata, un territorio nocturno donde todos terminan siendo sobrevivientes.

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Reflexiones de Zurita sobre poesía y futuro

Zurita rechazó la idea de ser un ventrílocuo de un pueblo, una imagen que la crítica asocia con Purgatorio, Canto a su amor desaparecido e Inri. El poeta afirmó que no se siente cómodo en esa posición y que lo que escribe nace de sus propios errores, sus tachaduras y largas noches de trabajo para encontrar la forma exacta.

En cuanto a la relación de su obra con la poesía chilena, Zurita respondió que existe una lectura posible, aunque él tiene otra. Sobre su vínculo con Pablo Neruda y Pablo de Rokha, sostuvo que esa valoración corresponde a otros y no al propio autor, y que él prefiere no saber con certeza hasta dónde llegan sus experiencias de época.

Para Zurita, la poesía es anterior al lenguaje, a la escritura, a la imprenta, a las máquinas de escribir, a los computadores y a la inteligencia artificial. Mientras exista un solo ser que sufra, afirmó, la poesía seguirá siendo el arte del futuro.