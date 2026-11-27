El mundo registró anomalías térmicas superiores a 2°C por primera vez. El Niño y el cambio climático impulsan récords que afectan a Colombia y la salud global en 2026.

La Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus confirman que el planeta entró en una fase crítica entre el 18 y el 24 de noviembre. Durante esa semana, la temperatura media mundial mantuvo anomalías superiores a los 2°C frente a los niveles preindustriales durante seis o siete días consecutivos. Este evento marca un punto de inflexión sin precedentes en los registros diarios globales, los cuales se remontan a 1940.

Registros térmicos históricos superan 2.25°C

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, operado por la Unión Europea, identificó que el día 23 de noviembre alcanzó el valor más alto de la racha, con una anomalía térmica entre 2,24 y 2,25 °C. Esta cifra destronó al registro anterior de 2,05 a 2,07 °C, correspondiente al 17 de noviembre de 2023. Es fundamental aclarar que estas mediciones representan una globalización de datos y no implican que cada localidad experimentara ese aumento específico, aunque sí evidencian la magnitud absoluta del cambio climático.

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Los expertos atribuyen esta intensificación a la confluencia de dos factores. Por un lado, el fenómeno de El Niño, descrito por algunos análisis como un super Niño, actúa como acelerador térmico. Por otro, el calentamiento de origen antropogénico ya instaló al planeta en un contexto de temperaturas de base elevadas. Samantha Burgess, jefa de Investigación Climática Estratégica de Copernicus y del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, señaló que este fenómeno natural está sumando calor a un sistema ya sobrecalentado.

Perspectivas para 2027 y crisis hídrica en Antioquia

Las proyecciones climáticas no muestran signos de desaceleración. Zachary Labe, científico de Climate Central, citado por Scientific American, anticipa que los días con anomalías superiores a 2°C podrían extenderse hasta marzo de 2027. Además, existen pronósticos que apuntan a que el año 2027 podría consolidarse como el año más caluroso registrado en la historia moderna. Para 2026, se prevé que sea el segundo año en superar consistentemente el umbral de 1,5°C, un hito crítico del Acuerdo de París.

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En Colombia, este escenario se refleja en datos tangibles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El pasado 9 de noviembre, 17 estaciones meteorológicas del país superaron sus máximas históricas para el mes. En el Valle de Aburrá, el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín registró 32,8°C, superando su marca anterior de 31,2°C de 1997. Paralelamente, la estación La Aldea en Caldas alcanzó los 28,6°C, cuatro décimas por encima de su récord.

La ola de calor también impactó severamente a Antioquia durante 2026. El 28 de agosto, Fredonia alcanzó los 41,8°C, mientras que Apartadó y Carepa registraron 37,8°C y 37,4°C respectivamente. Como consecuencia directa, cerca de 150 familias rurales en Fredonia enfrentaron dificultades para abastecerse de agua. Para diciembre y los primeros meses de 2027, el Ideam advierte sobre el recrudecimiento de las condiciones secas, lo que amenaza las fuentes hídricas, los embalses y la generación de energía eléctrica en el departamento.

Impacto sanitario global y emergencias médicas

Las consecuencias del calentamiento exceden lo meteorológico para convertirse en una crisis sanitaria. El informe Lancet Countdown, elaborado por investigadores del University College London en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, revela una aceleración en los daños a la salud pública. La media de muertes relacionadas con el calor aumentó un 36% en los años posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo de París de 2015, comparado con la década anterior.

En 2023, el calor extremo estuvo vinculado a un récord de 710.000 muertes en el mundo. El informe detalla que más del 70% de esta carga letal es atribuible directamente al cambio climático. Los investigadores instan a tratar la crisis climática como una emergencia sanitaria mundial, proponiendo la reducción acelerada de emisiones de gases de efecto invernadero como prioridad inmediata.

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La estrategia recomendada por la comunidad científica incluye fortalecer los sistemas de salud, ampliar las estrategias de adaptación y mejorar los sistemas de alerta temprana. La preocupación ya no se centra únicamente en la subida del termómetro, sino en la capacidad institucional y social para gestionar las consecuencias devastadoras de este nuevo contexto climático en los próximos años.