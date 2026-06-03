Racionamiento de agua afectará a varios barrios de Cartagena en junio

La empresa Aguas de Cartagena ha anunciado racionamientos de agua en un 15% de la población debido a una contingencia en el sistema de acueducto. Esto se debe a variaciones persistentes en las características del agua captada, lo que ha reducido la capacidad de producción y provocado bajas presiones e intermitencias en algunos barrios. Entre los barrios afectados se encuentran Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de la Victoria, Torres de la Victoria, entre otros.

A partir de junio, varios barrios de Cartagena experimentarán racionamientos de agua debido a una contingencia en el sistema de acueducto . La empresa Aguas de Cartagena ha anunciado que el 15% de la población verá afectado su suministro de agua potable, mientras se optimiza el sistema.

Esto se debe a variaciones persistentes en las características del agua captada, lo que ha reducido la capacidad de producción y provocado bajas presiones e intermitencias en algunos barrios. Entre los barrios afectados se encuentran Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de la Victoria, Torres de la Victoria, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando (sector Medellín), Los Ciruelos, Urbanización Simón Bolívar, 11 de Noviembre, Berlín y Cárcel de Ternera.

También se verán afectados La Concepción, Urbanización Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Urbanización Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de la Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita y demás urbanizaciones entre la bomba El Gallo y Ternera. El servicio también se suspenderá en Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

Además, no habrá suministro en Torices, Paseo Bolívar, La Española, Loma del Diamante, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, Conjunto Residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, Urbanización Cielo Mar y conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul. También se incluyen San José de los Campanos, 3 de Junio, La Carolina, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de la Ceiba, Bosque de la Circunvalar, Villagrande de Indias I y II, Villa Andrea, Huellas de Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Urbanización India Catalina, Portal de la Cordialidad, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez y Urbanización Asturias.

Finalmente, no habrá servicio en San Fernando (entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia), Los Calamares, Lo Amador, La Quinta y La Boquilla





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