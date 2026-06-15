Racionamiento de agua en Cartagena se mantiene en múltiples barrios: estas son las zonas afectadas

Aguas de Cartagena (Acuacar) continúa con el racionamiento de agua potable desde el 11 de mayo, afectando a numerosos sectores. La medida responde a problemas en la calidad del agua cruda y a un aumento en la demanda y conexiones ilegales. Aunque se redujo el porcentaje de población impactada, decenas de barrios aún enfrentan suspensiones programadas. La empresa insta a la comunidad a ahorrar agua y a seguir recomendaciones para mitigar el impacto.

La empresa Aguas de Cartagena , conocida como Acuacar , continúa implementando el racionamiento de agua potable como medida temporal para estabilizar el sistema de acueducto. Este ajuste en la distribución se aplica desde el 11 de mayo, con el objetivo de garantizar un abastecimiento equilibrado a los usuarios, tras semanas de denuncias por bajas presiones e interrupciones en el suministro.

Según Acuacar, la contingencia se debe a variaciones persistentes e inesperadas en la calidad del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema. Esto exige lavados más frecuentes en los filtros y sedimentadores de la Planta de Tratamiento El Bosque.

Además, se suma un incremento en las conexiones ilegales y en la demanda del servicio. Pese a esto, la compañía destacó que los avances en la estabilización de la planta permitieron reducir el esquema de ajustes, pasando del 15 % al 10 % de la población inicialmente afectada, lo que beneficia a 15 mil usuarios.

Sin embargo, algunos sectores continuarán con la suspensión programada durante la semana, en horario de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a domingo, hasta que se normalicen las condiciones operativas.

Para el miércoles 16 de junio, los barrios sin servicio incluyen Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, sectores Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé; La Esperanza sector Las Delicias; Simón Bolívar, la Victoria, Torres, Florida Blanca, Nueva Delhi, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Parte del Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, César Flores, Villa Ángela; Flor del Campo, Colombiatón, Urbanización India Catalina, Portal de La Cordialidad, y Urbanizaciones Ciudad del Bicentenario I Etapa, La Candelaria entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral; Navas Meisel entre las calles 4A a la 4D y las carreras 56 a la 66; Rosedal entre las calle 4G a la 5 y la carrera 78 B a la 78 C; La Gaitana entre las calles 3 a la 4 y las carreras 74 a la 77; El Milagro entre la calle 14 a la 15 y carrera 61.

Ante esta situación, Acuacar hizo un llamado a la comunidad para adoptar medidas de ahorro y consumo responsable. Recomiendan usar balde en lugar de manguera para limpiar patios o vehículos; lavar con cargas completas en la lavadora; cerrar la llave durante el cepillado, afeitado o lavado de platos; reutilizar agua, por ejemplo, para regar plantas o limpiar superficies después de lavar alimentos; revisar periódicamente llaves, sanitarios y tuberías para detectar fugas; y planificar actividades como el lavado de ropa según la programación oficial.

La empresa reiteró la importancia de estas acciones para contribuir a la estabilidad del servicio durante la contingencia temporal. La situación evidencia los desafíos en la gestión del agua en Cartagena, donde factores como la calidad de la fuente, el crecimiento de conexiones ilegales y la demanda creciente ponen a prueba la capacidad operativa del sistema.

El racionamiento, aunque reducido, sigue afectando a decenas de barrios, y la ciudadanía debe adaptarse a un suministro intermitente mientras se ejecutan obras de optimización en la Planta El Bosque. La comunicación clara de los horarios y la cooperación ciudadana serán claves para mitigar el impacto





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