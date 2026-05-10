Racionamientos temporales de agua en Cartagena por contingencia en planta de tratamiento

Aguas de Cartagena implementa un plan de distribución equitativa del servicio debido a la presencia de algas en la planta de El Bosque, afectando la producción de agua potable.

La entidad prestadora de servicios públicos Aguas de Cartagena, ampliamente conocida como Acuacar, ha emitido un comunicado oficial informando sobre la implementación de una serie de ajustes temporales en la distribución del agua potable en diversas zonas del casco urbano y rural de la ciudad.

Esta medida, que entrará en vigor a partir del próximo 11 de mayo, surge como una respuesta necesaria ante una crisis operativa que compromete la estabilidad del sistema de acueducto. El objetivo primordial de esta estrategia es garantizar que el recurso hídrico llegue de manera equitativa a todos los habitantes, evitando que ciertos sectores sufran desabastecimientos prolongados mientras otros mantienen un flujo normal.

Esta decisión no ha sido tomada a la ligera, sino que responde a una evaluación técnica exhaustiva de la capacidad actual de producción frente a la demanda creciente de la capital de Bolívar. El núcleo del problema radica en la planta de tratamiento de agua potable ubicada en El Bosque, la cual es el corazón del sistema ya que suministra aproximadamente el noventa por ciento del agua que consumen los cartageneros.

Según las declaraciones de John Montoya Cañas, gerente de Acuacar, se ha detectado una proliferación inusual de algas en el sistema lagunar de captación de agua cruda. Este fenómeno biológico altera significativamente las características del agua que ingresa a la planta, haciendo que el proceso de potabilización sea considerablemente más complejo y lento.

Debido a esta situación, los filtros y los sedimentadores de la planta requieren lavados mucho más frecuentes de lo habitual, lo que reduce drásticamente el volumen de agua final que puede ser distribuida a la red. A pesar de que la planta está operando a su máxima capacidad instalada, el rendimiento neto es insuficiente para cubrir los requerimientos de toda la población, creando un déficit que obliga a la empresa a racionar el servicio.

Para mitigar el impacto, la empresa ha diseñado un esquema de distribución basado en el concepto de pico y placa. Bajo esta modalidad, cada día un grupo específico de barrios, que representa aproximadamente el quince por ciento de la base total de usuarios, verá interrumpido su servicio, mientras que el ochenta y cinco por ciento restante podrá contar con el suministro bajo condiciones normales de presión y continuidad.

Esta rotación se llevará a cabo de lunes a sábado, en un horario comprendido entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde. Para brindar transparencia y permitir que la ciudadanía se organice, Acuacar publicará la programación detallada de los sectores afectados cada jueves a través de su portal web oficial, específicamente en la sección dedicada a los mantenimientos.

Esta planificación semanal permitirá que las familias y los comercios tomen las previsiones necesarias para almacenar agua y minimizar las afectaciones en sus actividades cotidianas. Es importante destacar que la crisis no se debe únicamente a factores naturales. La gerencia de la compañía ha señalado que el sistema se encuentra bajo una presión adicional debido al incremento alarmante de las conexiones ilegales al acueducto y al aumento generalizado de la demanda del servicio.

Estos factores exacerban la fragilidad del sistema, especialmente en las horas pico de consumo. Entre las zonas que sentirán el impacto de estas medidas se encuentran barrios como Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión y la urbanización Buenavista, así como sectores de Olaya Herrera, incluyendo Ricaurte, Central, Progreso y La Magdalena.

Asimismo, el impacto se extenderá a corregimientos como Arroyo de Piedra y Punta Canoa, y a complejos residenciales de prestigio como Serena del Mar y Barcelona de Indias. Otras áreas afectadas incluyen Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, así como sectores populares como Ciudadela La Paz y Bayunca. La empresa espera que estas medidas temporales permitan recuperar la estabilidad del sistema y normalizar el suministro en el menor tiempo posible





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