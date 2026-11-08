Radamel Uribe Navarro fallece tras accidente del bus de Kbeto Zuleta

Radamel Uribe Navarro, corista de Kbeto Zuleta, muere en Valledupar el 8 de noviembre. El accidente del 26 de octubre deja tres muertos y 17 heridos en Cesar.

El artista Radamel Uribe Navarro falleció el domingo 8 de noviembre en una clínica de Valledupar, sumándose a la trágica lista de víctimas mortales del accidente que sufrió el bus que transportaba a la agrupación del cantante Kbeto Zuleta. Este siniestro occurred on October 26, en el que el vehículo cayó al río Ariguaní, dejando inicialmente un saldo de tres fallecidos y diecisiete heridos graves.

Confirmación de la muerte del corista en Valledupar

La noticia del fallecimiento de Radamel Uribe Navarro fue confirmada por Esteban Bolaño, quien ejerce como mánager de la agrupación vallenata. Uribe había sido trasladado recientemente a esta capital del Cesar debido a la gravedad de sus lesiones, habiendo sido inicialmente atendido en la Clínica Sinais Vitais, ubicada en el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

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Según los reportes médicos y periodísticos, el músico recibió múltiples golpes severos durante el vuelco del autobús. Antes de unirse al grupo de Kbeto Zuleta, Radamel Uribe Navarro laboró durante varios años como corista de Peter Manjarrés, otro reconocido ícono del género musical vallenato.

Balance final de víctimas fatales del siniestro vial

Con el deceso de Radamel Uribe Navarro, el número total de integrantes de la agrupación que han perdido la vida a raíz del accidente asciende a tres. El mismo día del accidente, el 26 de octubre, se confirmó el fallecimiento del corista Geovanni Lobo y del guitarrista Harold Santana.

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El grupo viajaba de regreso a Valledupar después de haber ofrecido un concierto en Sincelejo, Sucre. La presentación era parte de una celebración privada en la que también actuó el cantante Elder Dayán Díaz. El autobús perdió el control en una sección de la vía entre los municipios de Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar, precipitándose hacia el cauce del río Ariguaní.

Estado de salud de Kbeto Zuleta y nuevas cirugías

El cantante principal, Kbeto Zuleta, hijo del legendario Poncho Zuleta, sufrió lesiones de extrema gravedad que requirieron su traslado inmediato a Barranquilla para recibir atención médica especializada. Actualmente, el artista permanece internado en una clínica de dicha ciudad, donde su salud sigue siendo motivo de preocupación para el gremio musical y sus familiares.

Héctor Zuleta, hermano del cantante, proporcionó un nuevo informe sobre el estado de salud de Kbeto, revelando que el artista fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas adicionales el miércoles 4 de noviembre. Héctor Zuleta declaró que confía en que la recuperación continuará, destacando que el proceso requiere restauración física, moral y espiritual.

Reacciones y pronóstico médico para el futuro

El periodista Álvaro Alcides Álvarez, conocido públicamente como Triple A, ha compartido actualizaciones sobre la evolución del músico en sus redes sociales. Álvarez aseguró que, aunque Kbeto Zuleta necesitará someterse a más procedimientos quirúrgicos, su progreso clínico ha sido positivo hasta la fecha.

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El incidente ha generado una profunda conmoción en la industria de la música regional, dejando a diecisiete personas heridas y generando incertidumbre sobre el futuro inmediato de la agrupación. La comunidad sigue pendiente de la recuperación de los sobrevivientes y el duelo por los tres artistas fallecidos.