Radar del Siata fuera de línea: Adquieren nuevo equipo para 2027 en Medellín

El radar del Siata cerró tras 15 años de servicio. El Área Metropolitana instaló equipos alternativos y adquirirá tecnología de EE.UU. en 2027.

El radar meteorológico del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá ( Siata) ha dejado de operar tras cumplir exactamente 15 años de actividad ininterrumpida desde su instalación en diciembre de 2011. Ante esta situación, el Área Metropolitana confirmó que ya adquirió un sistema de última generación, construido en Estados Unidos, cuyo reemplazo se instalaría en el primer trimestre de 2027.

Radar fuera de servicio y sus causas

Aunque parezca un elemento sencillo, se trata de una herramienta muy útil y consultada, razón por la cual cariñosamente se le conoce en redes como "La Nubecita". Su nombre real es el radar de precipitaciones, integrado al geoportal del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), el cual permitía visualizar el avance de las lluvias y su evolución hacia tormentas. Sin embargo, al intentar consultarlo hoy, el sistema arroja un mensaje de indisponibilidad. Su ausencia ha generado inquietudes entre quienes dependían de él para decidir si sacaban el paraguas o el impermeable, especialmente los motociclistas.

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Alejandro Vázquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana, explicó que el equipo dejó de publicar datos en el geoportal porque comenzó a presentar fallas que comprometían la confiabilidad de la información. El radar actual, que es un equipo de doble polarización instalado cerca del 2011, ha venido cumpliendo su vida útil. Por eso encontraron que, más o menos entre marzo y mayo de este año, empezó a generar unos errores. No estaba dando la información de una manera confiable para que se siguiera mostrando en el Geoportal. Entonces, aunque el equipo lo continúa operando para los análisis internos, las imágenes que generaba dejaron de estar disponibles para consulta pública.

Instrumentación y alcance histórico

El sistema del Siata, en general, cuenta con una instrumentación superior a los 2.000 elementos instalados en el territorio. De estos hay aproximadamente 489 dedicados al seguimiento de las condiciones meteorológicas que permitirían al radar de precipitaciones dibujar sobre el mapa del Valle de Aburrá en el Geoportal la famosa mancha o "nubecita" que anticipaba las lluvias. Sin duda esta es una de las herramientas más famosas del Geoportal y en algo ha ayudado a que desde su lanzamiento, el 2 de abril del 2025, haya recibido cerca de 7 millones de accesos. Sin embargo, esta herramienta dejó de aparecer a mediados de este año.

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Vázquez habló de la vida útil del radar del Siata, el cual comenzó a operar en diciembre de 2011, convirtiendo al Valle de Aburrá en la primera zona del país con un radar meteorológico para la gestión del riesgo. Este radar tiene un alcance de hasta 120 kilómetros a la redonda cubriendo hasta regiones del Chocó y el Magdalena Medio.

Alternativas y próximos pasos

Mientras se concreta la llegada del nuevo radar, el Siata implementó alternativas para mantener informada a la comunidad. Una de ellas es la visualización de los pluviómetros instalados en el Aburrá. Estos instrumentos permiten identificar los lugares donde está lloviendo y conocer la intensidad de las precipitaciones. En el Geoportal, cuando no se registran lluvias, los dispositivos aparecen representados mediante íconos de pequeños soles. Pero cuando comienza a llover, estos cambian a íconos de nubes cuyos colores de fondo permiten identificar la intensidad. Si es verde, son lluvias leves; azul son moderadas, y rojo son de mayor intensidad.

Adicionalmente, en la parte superior de la plataforma hay una barra informativa que permite consultar la probabilidad de lluvia durante la mañana, la tarde y la noche, tanto en las diferentes zonas cardinales de Medellín como en los municipios del Valle de Aburrá. Y por si fuera poco, hay una tercera alternativa, que es la consulta del satélite GOES, disponible en la parte inferior del menú desplegable del geoportal. Al desplegar esta opción, los usuarios pueden observar imágenes de la nubosidad presente en el territorio y sus alrededores, lo que permite identificar grandes nubes que podrían ingresar a la subregión. Estamos generando en el Geoportal un respaldo mientras entra a funcionar el nuevo radar y volvemos a poner la nubecita como generalmente estaban acostumbrados los ciudadanos, manifestó Vázquez.