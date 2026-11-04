Rafa Nadal será nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

El extenista Rafa Nadal está a un paso de incorporarse a la máxima instancia de gobierno del Real Madrid, tras el acuerdo de la Junta para su ratificación en noviembre.

El club español Real Madrid ha confirmado este miércoles 4 de noviembre que su órgano de gobierno ha acordado presentar la incorporación de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva. Esta decisión requiere la aprobación final de los socios compromisarios durante la asamblea general programada para el sábado 21 de noviembre.

Ratificación oficial y proceso administrativo

La comunicación institucional indica que la propuesta se someterá a votación en la reunión anual de socios, consolidando así el estatus de Nadal dentro de la estructura jerárquica del club. El texto oficial no especifica una fecha distinta a la habitual cita otoñal, pero confirma que la decisión recae exclusivamente en manos de la asamblea de compromisarios antes de que el nombramiento sea efectivo.

Also read Real Cartagena recibe a Deportes Quindío en el Morón: así está el historial

Elogios institucionales y vínculo histórico

El comunicado destaca el orgullo que representa para la entidad contar con una figura de la dimensión deportiva y humana de Nadal, invitándolo a contribuir al presente y futuro del equipo. Este reconocimiento formaliza un vínculo antiguo, ya que el tenista es el socio número 67.778 y posee la distinción de socio de honor, habiendo sido visto frecuentemente en el estadio Santiago Bernabéu.

Advertisement

Ausencia de cargos específicos y declaraciones

Hasta el momento, neither el documento ni las informaciones periodísticas atribuyen un cargo específico o funciones concretas a Nadal dentro de la junta. Tampoco se han registrado declaraciones públicas por parte del propio atleta ni del presidente Florentino Pérez sobre esta incorporación inminente, manteniendo el silencio institucional hasta la votación final.

Legado deportivo y contexto familiar

El club define a Nadal como una de las leyendas más grandes de la historia del deporte, recordando su retira del tenis profesional en noviembre de 2024 en las Finales de la Copa Davis en Málaga. Su trayectoria incluye proyectos empresariales y sociales en su academia de Manacor, mientras que su conexión familiar con el fútbol rival viene de su tío Miguel Ángel Nadal, exfutbolista del FC Barcelona.