El ex magistrado Rafael Nieto Loaiza asegura que las concesiones a las Farc buscaron el Nobel de Paz. Denuncia el aumento de cocaína y la inoperancia estatal desde 2016.

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, ha lanzado una crítica severa y detallada al Acuerdo de Paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Nieto Loaiza argumenta contundentemente que la entrega de beneficios extraordinarios a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc) no respondió a necesidades estratégicas militares, sino que fue una decisión calculada por el expresidente para asegurar la concesión del Nobel de Paz. Esta revelación forma parte de un análisis exhaustivo que desmonta varias premisas históricas utilizadas para justificar las negociaciones de La Habana.

Desmontando el mito del empate militar en 2013

Rafael Nieto Loaiza comienza su argumentación desmontando la idea de que existía un empate militar negativo en 2013 cuando iniciaron las negociaciones. Según su análisis, tras la implementación del Plan Colombia y la continuación de la política de seguridad democrática iniciada por Alvaro Uribe, las Farc se encontraban estratégicamente derrotadas. El ex magistrado sostiene que la pretensión del grupo guerrillero de tomar el poder era imposible para entonces, lo que invalida la narrativa de necesidad de concesiones extraordinarias.

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Las cifras económicas y operativas respaldan esta tesis. Los ingresos generados por el narcotráfico por parte de las Farc habían caído a los niveles más bajos registrados en su historia. Asimismo, el grupo experimentó una disminución sustantiva en el número de miembros activos y se encontraba en una posición defensiva y en retirada constante a lo largo de todo el territorio nacional. Esta situación refleja una capacidad operativa mermada que no justificaba concesiones políticas desproporcionadas.

Además, las operaciones militares exitosas contra líderes históricos como Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez, alias 'Timochencho'), Victor Chesne (alias 'Cano') y Carlos Alirio Berrío (alias 'Jojoy') demostraron que la guerrilla ya no contaba con refugios seguros. Estos refugios habrían estado disponibles tanto dentro del país como en fronteras internacionales, mostrando una vulnerabilidad estratégica que el gobierno de Santos ignoró según la postura de Nieto Loaiza.

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La búsqueda del Nobel y la legitimidad jurídica

Bajo esta lógica estratégica, la decisión de otorgar beneficios extra en el acuerdo se presenta como un acto de afán por firmar cualquier tratado, a cualquier costo, con el objetivo principal de obtener el reconocimiento internacional del Nobel de Paz. Nieto Loaiza enfatiza que el pacto celebrado no constituye un tratado internacional ni un acuerdo especial del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Los acuerdos del DIH están diseñados para ampliar la protección humanitaria durante un conflicto, no para terminar con él o otorgar impunidad política.

Las Farc carecían de la capacidad jurídica para celebrar tratados internacionales, salvo en lo estrictamente relacionado con el DIH. Por lo tanto, el ex magistrado cuestiona la naturaleza jurídica del acuerdo y su obligatoriedad para gobiernos posteriores. Argumenta que solo lo que ingresó al ordenamiento jurídico mediante ley o acto legislativo es estrictamente obligatorio, y por ende, susceptible de ser modificado por las mismas vías legales.

También señala la ilegitimidad democrática del proceso. A pesar de haber recibido el visto bueno de la Corte Constitucional, el pacto se celebró en contra de la voluntad mayoritaria expresada por el triunfo del 'No' en el plebiscito de 2016. Esta desconexión entre la elite política y la ciudadanía creó un precedente funesto de ignorar la voz de las urnas, generando un divorcio significativo entre la justicia legal y la legitimidad social.

El impacto en la judicialización y la seguridad territorial

Las consecuencias estructurales del acuerdo han sido objeto de profunda crítica. Se menciona el saltarse el ordenamiento jurídico existente mediante la creación de procedimientos especiales como el 'fast track'. Esta mecanismo permitió poner en marcha lo pactado de manera acelerada, pero quebrantó la estructura judicial tradicional. La creación de una jurisdicción paralela, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representó un cambio radical en la balanza procesal.

En la JEP, los victimarios tienen la capacidad de elegir a sus propios jueces, quienes a su vez juzgan a quienes combatieron a los victimarios. Esta configuración procesal se considera deliberadamente desfavorable para la Fuerza Pública y los funcionarios del Estado. La percepción de imparcialidad y equidad procesal ha sido erosionada, generando resentimiento social y cuestionamientos sobre la justicia transicional aplicada.

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La paz prometida no se ha materializado en el terreno. El Estado ha mostrado incapacidad para ejercer control militar efectivo y dominio institucional en los territorios que las Farc dejaron vacíos. Esta falta de presencia estatal ha creado un vacío de poder que otros grupos armados han buscado aprovechar, desvirtuando el objetivo central de la desmovilización y la reintegración pacífica de la guerrilla.

El desastre del narcotráfico y cifras alarmantes

El incumplimiento de las obligaciones por parte de las Farc es evidente. No se desmovilizaron totalmente, no contaron la verdad completa sobre sus crímenes, no repararon adecuadamente a las víctimas y no garantizaron la no repetición de los hechos. Sin embargo, el punto más crítico señalado por Rafael Nieto Loaiza es el desastre absoluto en la materia de narcotráfico. El acuerdo paralizó al Estado en su lucha contra los narcocultivos, incentivando en lugar de erradicar la producción ilícita.

Las cifras del Observatorio Colombiano de Drogas y Territorios reflejan esta catástrofe. En 31 de diciembre de 2016, después del inicio del proceso de paz, Colombia registraba 146.142 hectáreas de coca y 866 toneladas de cocaína. En contraste, para 2024, las cifras se han disparado a 261.000 hectáreas y 3.001 toneladas de cocaína. Este aumento casi exponencial demuestra que la política de paz tuvo el efecto contrario al esperado en la lucha contra el narcotráfico.

Las cifras correspondientes a 2026 aún faltan por publicarse, pero la tendencia actual no augura mejoría. La situación actual del país es el resultado directo de estas decisiones estratégicas y jurídicas. La combinación de la debilidad estatal en territorios, la impunidad judicial y el crecimiento masivo del narcotráfico ha creado una inestabilidad persistente. La conclusión de Nieto Loaiza es que las promesas de paz no se han cumplido, y el costo humano y social de ese incumplimiento sigue pagándose a día de hoy en todo el territorio nacional.