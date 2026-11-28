Rafael Ricardo Prada Ascencio adquiere y clasifica un legado documental del Área Metropolitana de Bucaramanga, preservando la memoria visual de la ciudad en el Mercado de Pulgas.

Rafael Ricardo Prada Ascencio ha iniciado un proyecto de preservación histórica al adquirir un significativo conjunto de registros visuales en el Mercado de Pulgas de Bucaramanga. Este espacio comercial, ubicado en el barrio Gaitán, específicamente en la Calle 19 # 14-38 y las carreras 14 y 15 con calles 18 y 19, se ha convertido en el escenario donde se recuperan fragmentos olvidados de la identidad urbana de la ciudad.

Adquisición de un legado documental

Rafael Ricardo Prada Ascencio dedicó varias jornadas a la negociación y compra de un archivo fotográfico y audiovisual producido durante las últimas décadas del siglo XX por la entidad responsable de la planeación del Área Metropolitana de Bucaramanga. Aunque la suma monetaria invertida fue modesta y pagada a lo largo de distintos días, el valor histórico de estos documentos es considerado enorme por archivistas, historiadores y artistas. El material incluye fotografías impresas, negativos, diapositivas y cintas VHS que capturan la transformación territorial de la región.

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Orígenes de la vocación artística

La fascinación de Rafael Ricardo Prada Ascencio por la fotografía tiene sus raíces en su infancia, influenciada por las manos de su padre manipulando una cámara que capturaba momentos en delgadas láminas de papel. Su primera cámara fue un regalo paterno que le permitió aprender los fundamentos básicos de la fotografía amateur. Con el tiempo, esa curiosidad evolucionó al estudiar álbumes familiares, donde notó que ciertas imágenes implantaban recuerdos propios, cambiando su percepción de que la fotografía era meramente documental para entenderla como una narrativa argumental cargada de miradas subjetivas.

Metodología de clasificación y análisis

Al recibir el material en lotes completos y desordenados, con copias impresas revueltas en una sola caja, Rafael Ricardo Prada Ascencio comenzó un riguroso proceso de archivista. Clasificó el contenido por formato, tamaño y tonalidad, descubriendo que las fotografías de colores más fríos correspondían a una misma etapa constructiva. Identificó códigos alfanuméricos, sellos y anotaciones en el reverso de las imágenes para reconstruir su orden original, agrupando las tomas según las obras que retrataban y utilizando su propia memoria geográfica para reconocer los lugares de Bucaramanga.

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Documentación de la infraestructura urbana

Las imágenes rescatadas por Rafael Ricardo Prada Ascencio muestran puentes en construcción, trabajadores, camionetas estacionadas en potreros y paisajes de laderas que modificaban la geografía local. Estos registros, tomados sin pretensiones artísticas para verificar procesos y dejar constancia de intervenciones, tienen autores anónimos y muchas carecen de fechas exactas. Sin embargo, ofrecen una ventana única al desarrollo físico de la ciudad durante un periodo de cambio acelerado, sirviendo como evidencia visual de la expansión urbana.

Formación académica e investigación

Rafael Ricardo Prada Ascencio, publicista y maestro en Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander, además de poseer un magíster en Fotografía Artística de la Universidad Internacional de La Rioja en España, ha utilizado este archivo como punto de partida para una investigación académica profunda. Este estudio involucra la consulta de acuerdos municipales, documentos administrativos, trabajos académicos y registros de prensa para contextualizar las fotografías y establecer una correlación precisa entre el material visual y la historia oficial de la planeación urbana.