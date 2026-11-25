Raheem Sterling recibe pena de prisión en suspenso, 100 horas de trabajo comunitario y suspensión de licencia por 24 meses tras accidente con Lamborghini y posesión de gas de la risa.

El ex internacional de la selección de Inglaterra, Raheem Sterling, fue declarado culpable por un tribunal de justicia y sentenciado a doce meses de prisión en suspenso por conducción temeraria y posesión ilegal de óxido nitroso. La sentencia se basa en un incidente ocurrido el 28 de mayo de 2026, donde el delantero de 31 años perdió el control de su Lamborghini Urus negro mientras conducía bajo los efectos de esta sustancia.

El juez del tribunal de Basingstoke, ubicado al suroeste de Londres, determinó que las acciones de Sterling constituyeron un grave peligro para la seguridad vial. Además de la pena de prisión suspendida, el jugador ha sido condenado a realizar 100 horas de trabajos comunitarios y se le ha impuesto una suspensión del permiso de conducir durante 24 meses. Esta resolución judicial se acompaña de un periodo de libertad condicional que durará 18 meses, marcando un punto bajo en su trayectoria reciente.

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Detalles del accidente y evidencia policial

La condena se fundamenta en los testimonios y grabaciones captadas el día del incidente. Automovilistas en la autopista inglesa observaron a Sterling inhalando una sustancia mediante un globo mientras conducía su vehículo deportivo. Las cámaras de la policía local registraron al Lamborghini negro realizando cambios de carril erráticos y descontrolados, lo que finalmente resultó en una colisión contra una barrera de hormigón. Afortunadamente, el choque no involucró a otros vehículos ni causó lesiones a terceros.

La investigación policial confirmó que Sterling poseía seis cartuchos de óxido nitroso, un compuesto generalmente destinado a usos médicos o alimentarios, pero desviado frecuentemente hacia el consumo recreativo por sus efectos euforizantes. Durante los procedimientos legales, el exjugador del Chelsea y el Manchester City se negó a someterse a las pruebas de detección de sustancias reguladas, lo que agravó su situación legal. A pesar de la falta de daños materiales a otras personas, la conducción temeraria fue la categoría principal de la acusación.

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Posiciones y contexto legal del caso

El uso recreativo del gas de la risa entre los futbolistas de la Premier League ha sido un tema de debate público durante los últimos años. Aunque no es ilegal en todos los contextos, su consumo conduce a efectos neurológicos peligrosos como trastornos del equilibrio y coordinación, lo cual es extremadamente arriesgado para profesionales que dependen de estas capacidades físicas. En agosto de 2018, se filtraron imágenes que mostraban a varios jugadores del Arsenal, como Pierre-Emerick Aubameyang y Mesut Özil, inhalando la misma sustancia, creando un precedente de controversia en el fútbol inglés.

Sterling reconoció la posesión de los cartuchos y la conducción temeraria, evitando un juicio más largo pero enfrentando las consecuencias penales establecidas. El tribunal destacó la responsabilidad personal del jugador al elegir conducir bajo los efectos de una sustancia que altera gravemente la percepción del riesgo y el control del vehículo. Su negativa inicial a las pruebas de detección fue vista como una falta de cooperación con las autoridades, un factor que influyó en la severidad de la sanción impuesta.

Impacto en la carrera deportiva del delantero

Esta sentencia judicial llega en un momento crítico para la trayectoria profesional de Raheem Sterling, quien actualmente se encuentra sin equipo. Tras dejar el Feyenoord de Róterdam en junio de 2025, el delantero intentó relanzar su carrera mediante cesiones al Arsenal y otros intentos de renovación. Sin embargo, los problemas legales y la mala prensa asociada a este incidente podrían complicar aún más su búsqueda de un nuevo club que desee asociar su imagen a un perfil con estas advertencias judiciales recientes.

A pesar de las recientes dificultades, el historial deportivo de Sterling sigue siendo impecable en términos de logros en el campo. El exdelantero del Liverpool acumula 82 convocatorias con la selección de Inglaterra, siendo su última participación durante el Mundial de 2022 en Catar. Durante su etapa en el Manchester City, fue cuatro veces campeón de la liga inglesa en los años 2018, 2019, 2021 y 2022, consolidándose como una de las figuras más exitosas de la historia reciente del fútbol inglés antes de estos eventos judiciales.