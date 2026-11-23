El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, destaca el rendimiento de Sebastián Villa en la final de la Copa Sudamericana, pero aclara que la convocatoria depende exclusivamente del técnico Néstor Lorenzo.

La destacada actuación de Sebastián Villa en la final de la Copa Sudamericana ha reabierto el debate sobre su posible retorno a la Selección Colombia. El extremo colombiano fue fundamental en la consagración de Boca Juniors, club que derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. Este éxito deportivo ha colocado nuevamente su nombre en el centro de la discusión, especialmente considerando sus antecedentes judiciales previos.

Jesurún destaca rendimiento deportivo de Villa

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue uno de los primeros en pronunciarse tras presenciar la final en el estadio Metropolitano. El dirigente reconoció explícitamente las altas condiciones del futbolista y valoró su desempeño crucial en el partido decisivo. Sin embargo, aclaró que una eventual convocatoria depende exclusivamente de las decisiones del cuerpo técnico, no de la directiva.

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Jesurún afirmó: "Un jugadorazo, ya lo de la Selección lo decide el técnico. Jugó un gran partido al igual que Alvarito (Montero)". Esta declaración traslada toda la responsabilidad deportiva al seleccionador Néstor Lorenzo, quien debe evaluar si el extremo forma parte de sus planes futuros. El presidente de la FCF evitó anticipar cualquier decisión institucional sobre el tema polémico.

Estadísticas ofensivas impulsan la controversia

Los números actuales de Sebastián Villa en el fútbol argentino respaldan su relevancia deportiva en el escenario internacional. En un total de 46 partidos disputados con la camiseta de Boca Juniors, el antioqueño ha acumulado cinco goles y 17 asistencias. Estas cifras reflejan un aporte ofensivo constante y una capacidad probada para generar diferencias en las bandas del campo de juego.

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El rendimiento del jugador ha recibido elogios directos de Juan Román Riquelme, presidente del club argentino, quien llegó a calificarlo como el mejor jugador del fútbol argentino. La velocidad, el desequilibrio individual y la capacidad para generar ocasiones de gol son características que mantienen a Villa como un futbolista altamente atractivo desde lo estrictamente deportivo.

Su presentación de alto nivel en Barranquilla, en una final internacional de esta magnitud, volvió a poner esas condiciones técnicas en evidencia frente a la opinión pública. Sin embargo, el mérito deportivo choca con una realidad legal que ha marcado su carrera profesional en años recientes. La pregunta central ahora es si el talento justifica el retorno al combinado nacional.

Antecedentes judiciales como principal barrera

Su posible regreso a la Selección Colombia no depende únicamente de lo que hace dentro de la cancha. Los antecedentes judiciales del futbolista han sido uno de los principales factores en la discusión sobre una nueva convocatoria por parte de la federación. Villa fue condenado en Argentina por violencia de género en un proceso judicial relacionado con una denuncia presentada por su expareja.

Este antecedente legal ha generado cuestionamientos públicos sobre la posibilidad de que vuelva a vestir la camiseta del combinado nacional. La condena representa un obstáculo significativo que la directiva y el cuerpo técnico deben considerar antes de tomar cualquier decisión. La imagen pública y el compromiso social son aspectos que ahora compiten con la utilidad deportiva del jugador.

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La pregunta queda abierta en el ámbito del fútbol colombiano: ¿debe Sebastián Villa regresar por su actualidad futbolística o los antecedentes judiciales deben seguir siendo un factor determinante? Su actuación en la final ha instalado definitivamente el debate. Ahora habrá que esperar para conocer la postura oficial del cuerpo técnico de la Tricolor y si Néstor Lorenzo prioriza el rendimiento sobre el historial.