Ramiro Bejarano cuestiona opciones presidenciales y la polarización en Colombia

A ocho días de las elecciones presidenciales, el attorney y columnista Ramiro Bejarano lanzó una fuerte reflexión sobre el rumbo del país y cuestionó las opciones que hoy encabezan la carrera presidencial, destacando la polarización y las tensiones entre campañas con un posible gobierno de los candidatos que lideran las encuestas.

A ocho días de las elecciones presidenciales, el ambiente político en Colombia sigue marcado por la polarización y las tensiones entre campañas, con una preocupación creciente por un eventual gobierno de los candidatos que lideran las encuestas.

El abogado y columnista Ramiro Bejarano lanzó una fuerte reflexión sobre el rumbo del país y cuestionó las opciones que hoy encabezan la carrera presidencial. Durante una entrevista este domingo 24 de mayo de 2026, Bejarano aseguró que siente preocupación frente al escenario electoral actual y afirmó que no votaría por ninguno de los tres candidatos punteros: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.

Su frase más contundente llegó al hablar de lo que podría ocurrir después del 7 de agosto: ‘No me quiero imaginar lo que va a hacer este país si el 8 de agosto nos levantamos y el presidente es Abelardo de la Espriella o el presidente Cepeda o la señora Paloma’. Según Bejarano, las campañas de estos candidatos representan extremos políticos que, según él, podrían profundizar la confrontación en el país.

Además, consideró que cualquiera de esos gobiernos llegaría acompañado de ‘odios, amarguras y resentimientos’. En cuanto a Abelardo de la Espriella, fue aún más duro y, al considerar que tendría un gobierno marcado por los resentimientos y las confrontaciones, defendió la candidatura de Sergio Fajardo y aseguró que su experiencia administrativa y su tono moderado son justamente lo que necesita el país.

Al ser cuestionado sobre quienes sienten presión de votar estratégicamente por miedo a otro candidato, afirmó: ‘La primera vuelta está inventada para que se vote por el que a uno le gusta’ y concluyó: ‘La gente no puede ir a votar por miedo’





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