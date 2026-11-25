Forrest Heath lidera el Foro Score de noviembre con 55 puntos. El ecosistema tech de Medellín captó US$216 millones en 2026, impulsado por fintech e IA.

El ecosistema de emprendimiento en Medellín ha demostrado una consolidación financiera significativa durante 2026, captando un total de US$216 millones en capital semilla y rondas de expansión. Esta cifra representa un crecimiento del 38% en comparación con el ejercicio anterior de 2025, según los datos revelados por la Corporación Ruta N. La capacidad de los fundadores locales para convencer a inversionistas extranjeros y nacionales se ha convertido en el motor principal de esta revalorización del mercado antioqueño.

Líderes del Ranking Foro Empresarial 2026

Forrest Heath se posiciona en la primera casilla del Foro Score de noviembre con 55 puntos sobre 100 posibles. Fundador de Somos Internet, Heath lideró la ronda Serie B de US$40 millones anunciada en septiembre, un movimiento estratégico diseñado para consolidar la presencia de la empresa en Colombia y facilitar su entrada al mercado mexicano. La trayectoria de Somos Internet acumula US$58 millones anunciados entre 2025 y 2026, marcando la cifra más alta registrada en esta medición específica.

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Tomás Giraldo Hinestroza ocupa el segundo lugar con una puntuación de 51,8 puntos. Como cofundador de Telepatía, su éxito radica en un asistente de inteligencia artificial diseñado específicamente para el sector médico. La startup antioqueña logró captar US$42 millones distribuidos entre su ronda semilla y su Serie A, validando la aplicación de la tecnología avanzada en la práctica clínica diaria.

En la tercera posición se encuentra Esteban Velasco con 41,9 puntos. Velasco es cofundador de Sempli, una fintech que ha logrado desembolsar más de $103.000 millones en créditos a pequeñas y medianas empresas durante el año 2025. Esta plataforma digital ha logrado acceder a un segmento empresarial que frecuentemente enfrenta barreras significativas de acceso al crédito dentro del sistema bancario tradicional.

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Detalle de las Cifras y Metodología de Cálculo

La metodología del Foro Score se basa en cinco componentes medibles con fuentes públicas verificables. El primer pilar es el Impacto, que vale 25 puntos y mide el capital anunciado en 2025 y 2026 mediante una escala logarítmica para comprimir las distancias numéricas. El segundo componente incluye Reconocimientos con un valor de 20 puntos, evaluando premios y distinciones otorgadas en 2026. El tercer factor considera las Menciones en Medios, también con 20 puntos, basándose en notas distintas registradas en Google Noticias durante los 12 meses previos al 20 de noviembre.

El ranking continúa con una lista detallada de actores clave del ecosistema local. Cipriano Echavarria, cofundador y CEO de Palomma, ocupa la cuarta posición con 39,9 puntos tras levantar US$14 millones este mes para su modelo de arriendos. Martin Pelaez, cofundador y CTO de Plenti, suma 35,7 puntos con una ronda semilla de US$3 millones para expandirse a Perú y Bolivia. Tomás Rios Munera de la Universidad Eafit y Juan Camilo Botero de Glasst Innovation Company completan el top con 35,0 y 34,8 puntos respectivamente.

Las posiciones restantes incluyen a Felipe Aristizabal Ochoa de Geekboss con 30,0 puntos y Jaime Andrés Gutiérrez Rodas de B2Chat con 23,3 puntos. Carolina Londoño Peláez, directora ejecutiva de la Corporación Ruta N, cierra la lista principal con 23,3 puntos. Su inclusión refleja el rol institucional en la visibilidad del capital total captado, aunque ambos líderes institucionales suman cero puntos en el componente de capital levantado por sus propias compañías.

Patrones de Expansión y Ecosistema de Capital Riesgo

El análisis de los diez primeros puestos revela tendencias claras sobre dónde se enfoca el capital de riesgo en Antioquia durante 2026. Tres de los cinco primeros líderes lideran empresas de tecnología financiera. Sempli se especializa en créditos a pymes, Palomma opera en el sector de arriendos, y Plenti abre nuevas fronteras en Perú y Bolivia. Esta dominancia sectorial indica una preferencia de los inversionistas por soluciones digitales que resuelven problemas de liquidez y gestión de activos.

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La inteligencia artificial emerge como la segunda vena estratégica más fuerte. Telepatía lleva la IA directamente a los consultorios médicos, mientras que Geekboss implementa soluciones tecnológicas en empresas de cinco países diferentes. Esta especialización técnica demuestra que el talento local no solo compite en mercados domésticos, sino que ofrece soluciones de vanguardia internacionalmente competitivas.

La internacionalización constituye un tercer patrón dominante en el ranking. La mitad del top 10 ya tiene operaciones o planes de expansión claros hacia el exterior. Somos Internet mira hacia México, Glasst Innovation Company apunta a Estados Unidos, B2Chat se prepara para llegar a Europa, y Plenti se dirige a Perú y Bolivia. Geekboss ya factura US$4 millones y opera activamente en cinco países, validando la capacidad exportadora del software antioqueño.

Los dos nombres institucionales, Tomás Rios Munera de Eafit y Carolina Londoño de Ruta N, ocupan la lista no por levantar rondas de inversión, sino por su capacidad para mover el ecosistema desde la academia y la corporación de innovación. Rios Munera fue destacado por Forbes Colombia como Generador de confianza en el Premio a la Excelencia Empresarial 2026, mientras que Londoño reveló los datos macroeconómicos de los US$216 millones captados. Esta inclusión subraya que la infraestructura académica y corporativa es tan vital como el capital financiero directo para la sostenibilidad del mercado startup en Medellín.