Franco Fagúndez lidera el ranking de jugadores extranjeros en la Liga Betplay 2026 según Sofascore. Descubre los 10 mejores, sus equipos y estadísticas clave del semestre.

La plataforma de datos deportivos Sofascore, con sede en Zagreb, Croacia, ha publicado el ranking oficial de los diez mejores jugadores extranjeros durante el segundo semestre de la Liga Betplay 2026. Este listado se basa en el promedio de puntuaciones individuales obtenidas en cada partido, reflejando el rendimiento objetivo de los futbolistas foráneos en el balompié profesional colombiano.

Podio y destacados del ranking foráneo

El delantero y media punta uruguayo Franco Misael Fagúndez, quien juega para el Independiente Santa Fe, se posicionó en el primer lugar de esta clasificación especial. El jugador charrúa alcanzó una calificación estándar de 7.33 en la liga local, donde registró siete goles y dos asistencias. Su impacto también se vio reforzado con tres tantos en la Copa Sudamericana, destacando un gol decisivo anotado ante River Plate en Argentina.

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En la segunda posición se ubica el volante chileno Rodrigo Ureña, figura fundamental del Millonarios de Bogotá. Con un promedio de 7.29 en el campeonato doméstico, el exjugador del Deportes Tolima, América de Cali y Universitario de Deportes del Perú ha demostrado su liderazgo en la mitad del campo. Su rendimiento constante lo consolidó como el mejor jugador extranjero de su equipo durante este semestre.

El tercer lugar del podio lo ocupa el arquero argentino Federico Abadía, portero del Cúcuta Deportivo. Abadía logró una puntuación de 7.21, destacándose por mantener la portería a cero en encuentros de alta exigencia, incluyendo partidos contra el Atlético Nacional. Su desempeño fue crucial para que el equipo doblemente glorioso se mantuviera competitivo hasta las últimas fechas de la fase de todos contra todos, culminando en el noveno lugar.

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Sorpresas y desempeño delDIM

El volante argentino Agustín Martegani completó el top cuatro con una puntuación de 7.16, representando al Deportivo Independiente Medellín. A pesar de una lesión que lo marginó de los últimos días, el exjugador de Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro dejó huella con un gol, tres asistencias y numerosas jugadas creativas. Es el único representante de los equipos de Antioquia en los diez primeros puestos.

Una de las mayores sorpresas del ranking fue la inclusión del uruguayo Wiston Fernández, quien juega por el Alianza de Valledupar. Con 28 años y procedente de la cantera de Defensor Sporting, el jugador promedió 7.04 de calificación y brindó dos asistencias en el torneo local, consolidando un momento deportivo excepcional para su equipo.

El sexto lugar corresponde al venezolano Eduard Bello, quien representa al Deportivo Cali. Con un promedio de 7.03, el exjugador del Atlético Nacional ha sido una pieza clave en el elenco caleño. Le sigue en la séptima posición el argentino Luciano Pons, delantero del Atlético Bucaramanga y exjugador delDIM, quien registró una puntuación de 7.01 en sus participaciones durante esta temporada.

Porteros y cierre de la lista

El octavo puesto fue ocupado por el arquero peruano Pedro Gallese, portero del Deportivo Cali. Con 44 atajadas registradas hasta el momento, Gallese alcanzó un promedio de 6.97. Varios especialistas lo consideran actualmente el mejor guardameta del fútbol colombiano, respaldando su presencia en este selecto grupo.

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El uruguayo Diego Chaves, figura del Deportivo Pasto, ocupó el noveno lugar con una calificación de 6.97. Aunque su desempeño fue destacado, la difícil situación institucional del conjunto volcánico impidió que continuara en el equipo para el siguiente semestre. Finalmente, Jean Fernandes, arquero del América de Cali, cerró el top diez con un promedio de 6.96.

Es importante destacar que esta lista refleja el rendimiento en partidos jugados, no necesariamente la totalidad de los compromisos del semestre. Algunos jugadores del top diez se clasificaron a las cuadrangulares con sus equipos, mientras que otros no lograron dicho objetivo. Cabe mencionar que equipos importantes como el Atlético Nacional no tuvieron representantes en este ranking, a pesar de contar con figuras extranjeras reconocidas como Elías Cabrera, Franco Armani y Milton Casco.