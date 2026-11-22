El cantante español Raphael tuvo que cancelar su presentacion en La Coruña el 21 de noviembre tras sufrir un episodio de hipertension y taquicardias. Este suceso ocurre poco despues de su regreso a los escenarios con el tour Raphaelismo.

El reconocido cantante español Raphael se vio obligado a cancelar su presentacion programada en el Coliseum de La Coruña para el sabado 21 de noviembre, despues de sufrir una grave emergencia de salud. El artista recibio atencion medica inmediata en el lugar del evento y fue trasladado en ambulancia al hospital para someterse a estudios adicionales.

Detalle de la emergencia en La Coruña

Raphael comenzo a sentirse indispuesto aproximadamente media hora antes de la hora de salida al escenario. Segun informes de medios locales, su presion arterial se elevó repentinamente mientras experimentaba multiples taquicardias. Por esta razon, los profesionales de la salud en el recinto recomendaron su traslado urgente a un centro sanitario para su estabilizacion.

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La organizacion del evento comunico la decision a través de los sistemas de sonido del Coliseum, informando a la audiencia que el artista no podria subir al escenario. Miles de aficionados, que ya se encontraban en las instalaciones esperando el inicio del espectaculo, se mostraron sorprendidos por la repentina cancelacion. La promotora confirmo que se iniciaran los procedimientos necesarios para la devolucion del dinero correspondiente a las entradas vendidas.

Confirmacion medica y reaccion del artista

Tras pasar la noche en observacion hospitalaria y someterse a diversas pruebas diagnosticas, Raphael recibio el alta medica el domingo siguiente. El cantante se desplazo entonces a su residencia en Madrid para continuar su proceso de recuperacion en un entorno familiar. Este hecho fue confirmado por el propio Raphael, quien publico un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a su publico.

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En su comunicacion oficial, Raphael escribio: 'Afortunadamente, tras las revisiones medicas, todo esta bien y ya me encuentro mucho mejor'. El interprete expreso su pesar por no haber podido cumplir con el compromiso contractual, asegurando que 'mi estado de salud no me permitia subirme al escenario en las condiciones que merecéis' sus seguidores.

Recuperacion y contexto de salud reciente

A su llegada a Madrid, el artista fue recibido por periodistas que esperaban en el exterior, pero opto por no detenerse a realizar entrevistas. No obstante, bajó la ventanilla de su vehiculo y saludo a la prensa con una sonrisa. Su hijo, Manuel Martos, tambien intervino para ofrecer detalles sobre el estado de espiritu del cantante, asegurando que Raphael se encuentra animado y con deseos de continuar con el tour Raphaelísimo.

Este incidente representa un nuevo capitulo en la trayectoria de salud del cantante, quien enfrenta un reto significativo despues de una lucha previa. En junio de 2025, Raphael habia hecho un gran regreso a los escenarios tras superar una enfermedad diagnosticada el año anterior. Actualmente, la gira Raphaelísimo busca recuperar su presencia en las tablas con exito.

Historial de salud y regreso a los escenarios

Natalia Figueroa, esposa del artista, enfatizo en sus declaraciones que Raphael siempre ha seguido estrictamente las recomendaciones medicas ante cualquier problema de salud. Su historial incluye un periodo critico en diciembre de 2024, cuando fue diagnosticado con linfoma cerebral primario.

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El diagnostico se produjo despues de que Raphael sufriera un episodio cerebrovascular mientras participaba en la grabacion del programa espanol 'La Revuelta'. Esta condicion de salud le obligo a suspender temporalmente todas sus actividades artisticas para someterse a tratamientos especificos. A pesar de los desafios recientes, el veterano interprete ha logrado reiniciar su agenda con exito.

Proximos pasos del tour Raphaelísimo

Actualmente, Raphael se encuentra en plena realizacion del tour Raphaelísimo, una gira que marca su retorno definitivo a las presentaciones en vivo. Este proyecto musical le permite compartir con su publico las canciones mas emblematicas acumuladas a lo largo de mas de seis decadas de trayectoria.

El tour no solo celebra su legado como uno de los iconos de la musica en Espana, sino que tambien simboliza su resiliencia frente a las adversidades fisicas. Los proximos compromisos dependeran de la evolucion de su recuperacion, aunque su familia asegura que el artista mantiene la moral alta. El publico espera con ansias la reprogramacion de los conciertos afectados por esta contingencia medica.