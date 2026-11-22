El cantante Raphael de 83 años obtuvo el alta en A Coruña tras ser tratado por taquicardias y presión alta, cancelando su actuación del Raphaelísimo Tour 2026.

El renombrado intérprete Raphael, de 83 años, obtuvo el alta médica este domingo 22 de noviembre en el hospital de A Coruña, en España. El cantautor regresó inmediatamente a Madrid tras pasar la noche en observación para monitorear sus signos vitales. Esta resolución sanitaria marca el fin inmediato de la emergencia de salud que provocó la suspensión inesperada de su presentación.

Detalles de la Cancelación del Raphaelísimo Tour 2026

El artista de origen español presentaba una subida de tensión y taquicardias que le impidieron tomar el escenario. El incidente ocurrió el sábado noche, con apenas treinta minutos restantes para el inicio del show programado en el Coliseum de A Coruña. La cancelación del evento se hizo necesaria debido a la urgencia del cuadro clínico que afectaba al reconocido músico.

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La organización oficial confirmó que devolverá automáticamente el dinero de las entradas a todos los espectadores. Los compradores no requieren realizar ninguna gestión adicional para recibir el reintegro de sus fondos. Este proceso financiero se ejecutará a través de la plataforma de venta en los próximos días posteriores a la suspensión del acto cultural.

Reacción y Declaraciones del Artista Rafael Martos

Rafael Martos Sánchez, conocido mundialmente como Raphael, informó a su público sobre su recuperación a través de sus redes sociales. El creador de éxitos como Mi gran noche explicó que recibió el alta tras la noche de observación en el centro sanitario gallego. Agradeció sinceramente los mensajes de cariño y preocupación que recibió de sus seguidores durante este periodo.

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El cantante se disculpó públicamente con los aproximadamente 8.000 espectadores que asistieron al recinto. Explicó que su estado de salud no le permitía subir al escenario en las condiciones que el público merece. Mencionó específicamente que el malestar lo sorprendió apenas media hora antes de la hora estipulada para el show.

Seguimiento Médico y Antecedentes en España

Tras abandonar el hospital, Raphael emprendió el viaje de regreso hacia la capital española. En Madrid, el veterano artista se someterá a una nueva revisión médica con su médico personal. Este procedimiento busca continuar de cerca su evolución y asegurar su plena recuperación física y mental. La agenda futura depende exclusivamente de los resultados de estas consultas profesionales.

Este episodio de salud ha renovado el interés público en el estado general del músico. En diciembre de 2024, el intérprete sufrió un accidente cerebrovascular durante la grabación de un programa de televisión. Los exámenes revelaron entonces la presencia de un linfoma cerebral primario en su hemisferio izquierdo.

A pesar de superar esa difícil etapa con tratamiento ambulatorio, este nuevo incidente resalta la fragilidad de su condición actual. La organización oficial no ha fijado aún una nueva fecha para el concierto suspendido en A Coruña. La reprogramación queda a la espera de la evolución del estado de salud del icono de la música en español.