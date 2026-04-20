Rappi intensifica seguridad y bloquea miles de cuentas por irregularidades en su plataforma

La plataforma Rappi bloqueó más de 2.300 cuentas tras aplicar nuevos filtros de seguridad para detectar fraudes, en medio de tensiones laborales con los repartidores y peticiones de arbitraje.

La plataforma de domicilios Rappi ha anunciado recientemente una medida drástica en su operativa diaria, informando que desde el pasado 17 de marzo ha bloqueado más de 2.300 cuentas vinculadas a su aplicación Soy Rappi . Esta decisión, según la empresa, es el resultado directo de la implementación de nuevos y estrictos controles antifraude diseñados para fortalecer la integridad del ecosistema digital que conecta a miles de usuarios, aliados comerciales y repartidores en toda la región.

La compañía ha detallado que el sistema de vigilancia ha logrado identificar comportamientos malintencionados, tales como el uso simultáneo de múltiples cuentas por una única persona, discrepancias graves en la información financiera suministrada, así como la práctica prohibida de alquiler o intercambio de perfiles, conductas que comprometen la confianza en el servicio. Este anuncio adquiere una relevancia particular al producirse en un contexto de tensiones laborales. Los bloqueos se han materializado mientras varios domiciliarios han expresado públicamente su descontento, situación que ha escalado hasta el ámbito legal. La Unión de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP) ha confirmado recientemente la radicación de una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo para convocar a un Tribunal de arbitramiento obligatorio. Este paso se tomó tras agotarse sin acuerdos la etapa de negociación directa entre el sindicato y la empresa, en la cual se buscaban mejoras sustanciales en las condiciones laborales de quienes prestan el servicio de reparto bajo esta modalidad de economía colaborativa. Frente a este escenario, Rappi ha defendido su posición argumentando que la seguridad es una prioridad innegociable. La empresa ha implementado un robusto sistema tecnológico que incluye validación de identidad desde el momento del registro, un monitoreo constante de la actividad y herramientas de análisis de datos para detectar patrones de comportamiento irregular. Según las cifras proporcionadas, la plataforma realiza actualmente más de 29.000 validaciones al día, rechazando cerca del 25 por ciento de las solicitudes de registro debido a que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos. La firma subraya que estas acciones no deben empañar el trabajo de los más de 70.000 repartidores que operan de manera correcta y ética dentro de la aplicación cada día. Para finalizar, Rappi ha reiterado que trabaja en estrecha colaboración con las autoridades competentes para investigar posibles delitos relacionados con el fraude y ha enfatizado la existencia de canales formales donde los trabajadores pueden solicitar una revisión de sus casos particulares si consideran que ha existido un error en el bloqueo. La empresa asegura que su objetivo final es garantizar una operación transparente y confiable, comprometiéndose a seguir evolucionando sus sistemas de control frente a un entorno digital cada vez más complejo, manteniendo así el equilibrio entre la seguridad del servicio y el respeto por los derechos de todos los actores involucrados en su plataforma





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