Desde 1992, Rastros transforma la actividad física en Santander, uniendo a centenares de personas en Bucaramanga para cuidar la salud y fortalecer lazos sociales.

El grupo de caminantes Rastros celebra más de tres décadas recorriendo montañas, veredas y caminos reales de Santander, consolidando una iniciativa pionera que integra el ejercicio físico con el bienestar emocional y la conexión comunitaria. Desde su fundación en 1992, esta organización ha transformado la percepción del caminata en la región, demostrando que el movimiento constante es una herramienta esencial para preservar la salud y preservar la memoria territorial.

Orígenes y fundación del grupo en 1992

Gilberto Camargo Amorocho, fundador del colectivo, narra cómo la búsqueda de una alternativa deportiva sostenible motivó la creación de Rastros. Inicialmente, un pequeño círculo de amigos, varios vinculados a la Secretaría de Salud de Santander, realizaba deportes de alto impacto que generaban lesiones y molestias asociadas al envejecimiento. La propuesta surgida fue encontrar una actividad que brindara beneficios equivalentes sin alterar la salud física de los participantes.

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La inspiración definitiva llegó tras una visita de Gilberto Camargo a Medellín, donde observó que un grupo de montañismo reunía aproximadamente a 150 personas cada fin de semana. Al regresar a Bucaramanga, decidió replicar este modelo en su ciudad natal. A finales de octubre de 1993, gracias al apoyo de conocidos y la difusión realizada en Vanguardia Liberal, se organizó una de las primeras grandes caminatas del colectivo, marcando el inicio formal de la agrupación.

Primer recorrido histórico y expansión comunitaria

El recorrido inaugural partió del parque principal de Girón, atravesó Palogordo y concluyó en Piedecuesta, siguiendo el valle del río de Oro. Esta ruta reunió a decenas de personas, incluyendo participantes que no conocían las exigencias del terreno ni contaban con el equipamiento adecuado. Sin embargo, esa experiencia inaugural sentó las bases para una estructura organizada que, con el paso del tiempo, se transformó en una corporación capaz de convocar a cientos de adherentes.

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Gilberto Camargo Amorocho señala que la iniciativa llenó un vacío importante en una comunidad que envejecía y necesitaba opciones de actividad física accesibles y económicas. Rastros evolucionó de ser un simple grupo de amigos a convertirse en un espacio abierto y diverso, atendiendo las necesidades de quienes buscaban mejorar su condición física, encontrar compañía o simplemente salir de la rutina diaria mediante el contacto con la naturaleza.

Beneficios físicos y mentales para adultos mayores

Nicolás Camargo Amorocho, licenciado en Educación Física con énfasis en Organización Deportiva, enfatiza que nunca es tarde para comenzar a caminar. Subraya que la mayoría de los integrantes del grupo son mayores de 60 años, y en encuentros regionales y nacionales han encontrado participantes de hasta 100 años. Su mensaje central invita a la concientización mental sobre los beneficios de la salud y la importancia de tomar la iniciativa inmediatamente.

Desde una perspectiva integral, el caminar actúa como catalizador para transformar hábitos cotidianos, promover una alimentación más saludable y reducir el sedentarismo. Jairo Portilla Rodríguez, otro integrante desde los primeros días, resalta el impacto positivo en la salud emocional. Explica que, aunque el cansancio físico es evidente, la mente queda muy relajada, mitigando el estrés y la ansiedad gracias al contacto con el entorno natural y la generación de amistades serenas.

Estructura organizativa y seguridad en las rutas

La permanencia de Rastros se sustenta en su enfoque comunitario y solidario, alejado de la competitividad individual. Cada ruta se planifica con reconocimiento previo del terreno y se estructura con personas que encabezan el grupo para la orientación, y otras, conocidas como escobitas, que cierran la marcha para apoyar a quienes necesitan avanzar a un ritmo más pausado. Este sistema garantiza que todos tengan cabida en la experiencia.

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La organización implementa paradas de descanso y puntos de hidratación estrictos, además de proporcionar recomendaciones claras sobre la dificultad de cada tramo. Esta metodología permite que caminantes de diferentes edades y condiciones físicas compartan la experiencia, reforzando los lazos sociales y asegurando que el ejercicio físico sea una práctica segura, inclusiva y sostenible para el largo plazo en Santander.