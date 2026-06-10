Árbitro somalí vuelve a casa como héroe tras ser rechazado por EE.UU.

Omar Abdulkadir Artan, primer somalí en arbitrar un Mundial, fue recibido con honores en Mogadiscio después de que Estados Unidos le negara la entrada.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando se disponía a participar en el Mundial de fútbol de 2026, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia .

Decenas de personas, incluyendo aficionados, periodistas y autoridades, se congregaron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio para dar la bienvenida al colegiado, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a Artan, vestido con un chándal negro de la FIFA, recibiendo ramos de flores y una gran bandera nacional que luego se colocó a modo de capa.

El ambiente era de celebración y orgullo nacional, a pesar de la decepción por el incidente migratorio. Artan, quien fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), aterrizó en Miami el 6 de junio procedente de Estambul, pero las autoridades migratorias estadounidenses le denegaron la entrada.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" debido a problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes, sin ofrecer más detalles. Ante esta situación, el Gobierno somalí calificó el incidente de "lamentable" y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Washington como a la FIFA.

El propio Artan, lejos de mostrar resentimiento, declaró a la televisión pública somalí: "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré". El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, recibió a Artan en su despacho y le reafirmó el "apoyo absoluto" del Gobierno y del pueblo somalí por su "distinguida carrera deportiva global", según informó la Agencia Nacional de Noticias Somalí (SONNA).

Por su parte, el ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó en el aeropuerto que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional. El ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, también expresó su respaldo y manifestó su deseo de que el colegiado llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

La bienvenida culminó con una multitudinaria recepción en el estadio de Mogadiscio, donde miles de personas portaban banderas nacionales y carteles con la foto de Artan y el lema "Juntos en solidaridad". La Copa del Mundo comenzó este jueves y se disputa hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, pero Artan no podrá participar.

A pesar del contratiempo, su ejemplo ha inspirado a muchos somalíes y ha puesto de relieve los desafíos que enfrentan los deportistas de países con restricciones migratorias. El caso también ha generado un debate sobre la equidad en los procesos de ingreso a eventos deportivos internacionales, especialmente cuando los afectados son figuras representativas de naciones en desarrollo. La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad con Artan, y la FIFA aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente.

Entretanto, Somalia celebra a su héroe, que sigue siendo un símbolo de perseverancia y talento en el fútbol africano





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