RE Quibdó & Chocó 2026: Plan Marshall y reconstrucción en debate este 7 de noviembre

El encuentro académico RE Quibdó & Chocó 2026 reunirá a alcaldes y académicos este 7 de noviembre para discutir el Plan Marshall, fondos y riesgos en la región tras los desastres naturales.

El sábado 7 de noviembre, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, se llevará a cabo en Antioquia el encuentro académico RE Quibdó & Chocó 2026. Esta cita reúne a profesionales y estudiantes chocoanos radicados en la región, así como a representantes de universidades y entidades gubernamentales para debatir cinco ejes fundamentales sobre la reconstrucción del departamento.

Ejes del debate sobre la reconstrucción regional

La organización del evento recae en la Fundación Color de Colombia, contando con el respaldo logístico y académico del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, Codechocó, y el G8 de universidades de Medellín y su área metropolitana. Las instituciones educativas, lideradas por la Universidad Nacional, enviarán delegaciones de estudiantes de ascendencia chocoana con destacado rendimiento académico para recibir la insignia de Talento esperanza del Chocó.

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Entre los temas centrales que se analizarán durante las sesiones figuran el Plan Marshall y el Fondo Milagro, las obras por impuestos, las soluciones de vivienda, la gestión del riesgo y el urbanismo en el contexto de la reconstrucción. La participación incluye a alcaldes de Quibdó, Condoto, Bojayá, Tadó y Atrato, quienes intervendrán en los cinco paneles programados.

Participación de alcaldes y expertos académicos

El panel inaugural, titulado Un marco para pensar el Plan Marshall en Chocó, se desarrollará de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. con la moderación de Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia. Los saludos de instalación correrán a cargo de César E. Tamayo, decano de Finanzas, Economía y Negocios de EAFIT, y Guillermo Vásquez Velásquez, director académico de la UNAL sede Medellín.

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Integrarán la mesa inicial Carlos Esteban Posada de EAFIT, Carlos Alberto Medina-Durango del Banco de la República, Andrés Felipe Bustos Isaza de Puerto Progreso y Corando Velásquez, constructor chocoano. También participarán Germán Lucumí de la Sociedad Chocoana de Ingenieros y Rafael Bolaños Pino, alcalde de Quibdó, para discutir la transición de experiencias europeas y del Valle de Tennessee a la realidad local.

Paneles simultáneos sobre vivienda y riesgos

A partir de las 10:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., se desarrollarán cuatro paneles simultáneos que abordan retos fiscales y técnicos. El segundo panel, Obras por impuestos, examina la meta de medio billón de pesos en el Chocó, con intervención de Néstor Raúl Londoño, Santiago Álvarez Posada de la DIAN y Catalina Zuleta Palacio, además de la alcaldesa de Atrato, Ana Milena Hinojoso.

El tercer bloque se centra en Soluciones de vivienda, abordando la reparación y reubicación en Quibdó. Participan Marleicy Robledo Mena, Mónica Elizabeth Mejía Escalante, John Jairo Blandón, Dirsa Feliciano y Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, bajo la conducción de José Camilo Córdoba de Progresa Chocó. Estos expertos detallarán cómo convertir la urgencia en una política integral de vivienda.

Urbanismo y gestión temprana de alertas

El cuarto panel trata los desafíos para la planificación urbana, con expertos como Beatriz Elena Rave, Ángela Milena Alzate, Gustavo Elías Hincapié Mosquera, alcalde de Condoto, y Harol Mena M de la UTCH. Finalmente, la sesión de Gestión de riesgos analizará el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, con Manuel Zuluaga, Alan Rentería Asprilla de Codechocó y Hailton Perea Chaverra, alcalde de Bojayá.

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RE Quibdó & Chocó se consolida como una iniciativa anual que combina la academia, el periodismo y la sociedad civil, utilizando inteligencia artificial para apoyar el desarrollo entre 2026 y 2030. Este encuentro es hermano de la iniciativa RE Buenaventura, programada para el 14 de noviembre en la Universidad ICESI de Cali, y cuenta con el blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador para difusión de resultados.