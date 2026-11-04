Reabre el Parque Tayrona tras cierre por prácticas ancestrales

El Parque Nacional Natural Tayrona vuelve a recibir visitantes el 3 de noviembre después de 15 días de cierre durante la época de Nabbatashi, paralelo a nuevos registros de fauna que respaldan esfuerzos de conservación.

El 3 de noviembre, el Parque Nacional Natural Tayrona reabre inmediatamente, quedando abierto a los visitantes tras un cierre de 15 días que culminó el 2 de noviembre. El período de cierre coincidió con la época de Nabbatashi, una práctica ancestral de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo donde el territorio se reserva para la reflexión espiritual y el cuidado de la biodiversidad.

Datos de monitoreo de fauna revelaron especies críticas

El equipo técnico de Parques Nacionales Naturales de Colombia publicó un informe que contiene registros de mamíferos y aves amenazadas, recogidos a través de cámaras trampa y recorridos de campo durante varios años en la zona protegida. Se identificaron jaguares, pumas, ocelotes, margays, paujiles pico azul, venados de cola blanca, zainos y osos hormigueros, entre otras.

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Estos datos permiten conocer la distribución de la fauna, evaluar el estado de las poblaciones y diseñar estrategias de manejo y conservación. El informe subraya la importancia de los corredores naturales del parque, que facilitan el desplazamiento de la fauna entre sectores del territorio.

Acuerdos con las comunidades indígenas: un modelo de gestión sostenible

El cierre de 15 días se estableció bajo un acuerdo firmado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y las comunidades Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Bajo este acuerdo, la Nación protege el territorio durante la época de Nabbatashi y simultáneamente trabaja en la conservación de la fauna que habita en ella.

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La colaboración incluye el control mapeado de la zona, la educación ambiental y la guiada de visitantes para minimizar el impacto sobre la fauna y la flora endémica.

Consecuencias para los visitantes y próximos pasos

Con la reapertura, el parque recupera su oferta de ecoturismo y actividades guiadas que generan ingresos al sector local y a las comunidades indígenas. No obstante, la entrada permanece regulada por disposiciones que limitan el número de visitantes y establecen horarios, de forma que la protección de la fauna no se vea comprometida.

Las autoridades y las comunidades siguen trabajando en la evaluación continua del ecosistema, con la próxima fase de monitoreo prevista para el segundo trimestre del año. La información recabada servirá para actualizar los planes de manejo y asegurar la sostenibilidad del entorno en el futuro.