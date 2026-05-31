Reacción política en Colombia a la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ha generado una gran expectación en la política colombiana. El partido Cambio Radical ha anunciado su apoyo a Abelardo de la Espriella, mientras que la senadora María Fernanda Cabal se ha pronunciado en contra del comunismo.

La política colombiana reacciona a la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda . El partido Cambio Radical afirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella para esta segunda jornada.

Abelardo de la Espriella, con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y su candidato Iván Cepeda Castro, con su aspirante a la vicepresidencia, Aida Quilcué, se enmarcan con 10.286.961 y 9.634.793 de votos, respectivamente, con el 99.21% de las mesas informadas. En este boletín, se detalla que hubo 23.535.178 de sufragios válidos.

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció en su cuenta oficial de X, afirmando que hará todo lo que esté a su alcance para defender la libertad y evitar que el comunismo termine de destruir el país. Es importante destacar que el sistema electoral establece que para que un candidato se declare ganador en primera vuelta debe obtener más del 50% de los votos.

En los conteos de votos en Ibagué, Pereira y Bucaramanga, Abelardo De La Espriella superó a Iván Cepeda con un margen de 10.64%, 10.29% y 31.35%, respectivamente





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