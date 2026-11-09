Reacciones políticas por espionaje del DNI a expresidentes y campañas en Colombia

El escándalo del DNI tras instalar micrófonos y GPS en vehículos de expresidentes genera divisiones políticas. Líderes como Restrepo y Valencia exigen investigaciones profundas por posible alteración electoral.

El Departamento Nacional de Inteligencia ( DNI) enfrenta una severa crisis institucional y política tras la revelación de irregularidades operativas ocurridas durante el gobierno anterior. Según un informe exclusivo difundido por Noticias Caracol, la entidad ordenó la instalación de dispositivos de vigilancia, incluyendo micrófonos y sistemas de posicionamiento GPS, en los vehículos de varios expresidentes de la República. Esta acción se realizó bajo la sospecha de espionaje con tecnología rusa y presuntas órdenes dirigidas a un hacker para alterar los resultados electorales.

Abuso de poder y crítica del vicepresidencia

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha cuestionado públicamente el manejo de la inteligencia durante la anterior administración. Restrepo señaló que existió un claro abuso y mal uso de las facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia. Solicitó formalmente una investigación profunda contra todos los responsables, tanto directos como indirectos, de estas acciones.

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El jefe de estado subrayó que los hechos dejan interrogantes graves sobre la estabilidad democrática del país. Considera que estas actuaciones podrían interpretarse como un ataque directo a la democracia colombiana. Su postura refleja la preocupación del gobierno actual por la integridad de las instituciones de control.

Denuncias de Paloma Valencia sobre infiltración

Paloma Valencia, excandidata presidencial, calificó como espantoso y muy grave el poder ejercido por la entidad en los procesos electorales. Afirmó que el país no puede permitir que gobiernos intente modificar lo que los ciudadanos colombianos han decidido votar. Su declaración fue una respuesta directa a las revelaciones sobre la capacidad de intervención estatal.

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Valencia expresó que el gobierno de Gustavo Petro presuntamente infiltró su campaña desde el DNI. Indico que su proceso electoral era vulnerable por ser una campaña de puertas abiertas. Consideró especialmente grave que fuera el Estado quien ejecutara dicha infiltración, en lugar de un actor privado.

La excandidata formuló interrogantes clave sobre la naturaleza de la infiltración y los mecanismos utilizados. Preguntó si el ingeniero capturado, identificado como Oyola, actuó durante la primera vuelta. Exigió respuestas concretas sobre quién emitió la orden y cuáles fueron los efectos finales de estas operaciones.

Además, solicitó que en las investigaciones se le reconozca formalmente como víctima de la presunta intervención del DNI en las elecciones presidenciales. Su postura busca garantizar que se le otorgue el estatus de perjudicada en el proceso judicial o investigativo que se siga.

Defensa de Iván Cepeda y el Pacto Histórico

El senador Iván Cepeda, también excandidato presidencial, interpretó estas denuncias como un intento por poner en duda la legalidad de la gran votación obtenida por el Pacto Histórico. Considera que no existe sustento probatorio que demuestre que un funcionario del DNI participó en un supuesto plan de manipulación electoral.

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Cepeda insistió en que las autoridades electorales, como la Registraduría, han descartado múltiples veces la intrusión o hackeo que haya manipulado el resultado. Su argumento se basa en la falta de evidencia técnica que respalde las acusaciones de espionaje sistemático con fines electorales.

La división en el espectro político refleja la gravedad del caso. Mientras el oficialismo busca responsabilidad penal, la oposición busca pruebas de fraude. El país observa cómo se desarrolla la tensión entre la memoria institucional y la legitimidad electoral reciente.