Reactivación de la Campaña Esparta en Cúcuta para enfrentar el crimen

El presidente Abelardo De la Espriella reactivó la campaña militar Esparta en Cúcuta con 500 soldados para combatir organizaciones armadas ilegales en Norte de Santander.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció desde Cúcuta la reactivación inmediata de la campaña militar y policial Esparta, una estrategia de seguridad que busca desarticular las estructuras criminales en la región fronteriza. Este operativo se implementa tras un periodo de suspensión durante la administración anterior, marcando un cambio significativo en la política de defensa del departamento de Norte de Santander.

Origen histórico de la estrategia militar

La iniciativa Esparta cuenta con antecedentes documentados en el año 2018, cuando fue puesta en marcha durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. La medida fue suspendida posteriormente por el gobierno actual de Gustavo Petro, pero ha sido revivida ahora bajo nuevas instrucciones ejecutivas para abordar la escalada de violencia en la zona.

Also read Ante el aumento de hechos violentos, piden al Congreso sesionar en Cúcuta

El mandatario explicó que su presencia física en el departamento no tiene como objetivo ratificar una orden preexistente, sino verificar rigurosamente el cumplimiento de los mandatos establecidos. Durante la ceremonia oficial, acompañada por la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía, De la Espriella afirmó textualmente que la directriz es clara: derrotar al terrorismo en Colombia mediante acciones concretas en territorio.

Despliegue operativo y recursos asignados

Como parte de esta ofensiva transitoria reforzada, cincocientos soldados de operaciones especiales urbanas patrullan las calles de Cúcuta desde la noche del 29 de octubre. El despliegue incluye vehículos blindados, controles en sectores críticos, requisas y operaciones conjuntas con la Policía Nacional para contener la violencia.

Advertisement

También contempla labores de vigilancia aérea con apoyo de la Fuerza Aérea, buscando recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras criminales que operan en esta zona de frontera. Las autoridades han establecido mecanismos de coordinación interinstitucional para maximizar la efectividad de las intervenciones policiales y militares.

Objetivos estratégicos en el Catatumbo

El objetivo central de revivir esta ofensiva es enfrentar directamente a las organizaciones armadas ilegales que operan en Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo. El alcance criminal de estos grupos llega hasta la frontera internacional, lo que exige una respuesta coordinada y robusta por parte del Estado colombiano.

Las fuerzas de seguridad trabajan bajo la instrucción presidencial de reforzar militarmente la seguridad en esa ciudad capital de Norte de Santander de manera temporal pero intensiva. Se espera que estas medidas disuadan la actividad ilegal y restauren la tranquilidad pública en una zona históricamente afectada por conflictos armados y crimen organizado.