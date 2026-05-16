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Reacuten fuertes temblores, robo y más en Colombia

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Reacuten fuertes temblores, robo y más en Colombia
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📆5/16/2026 1:15 AM
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Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirma que sí sintieron el temblor cuando estaban en sus viviendas; Con tutela, guardias y reclusos de la cárcel de Ternera en Cartagena claman atención por brote de tuberculosis; hay 12 internos contagiados El futuro de la pediatría colombiana se debate en la Casa del Niño de Cartagena; expertos pondrán la lupa a la medicina especializada en la infancia. ⠀ Grave accidente de tránsito en la vía Cajamarca – Ibagué dejó a dos personas atrapadas en un vehículo; esto es lo que se sab

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