Reajuste de pensiones en Colombia 2027: Montos y mecanismos de actualización

Colombia actualizará las pensiones en 2027 basado en el salario mínimo y la inflación 2026. Conoce los porcentajes, cálculos y fechas clave para los beneficiarios de Colpensiones.

Los pensionados en Colombia preparan sus finanzas para el año entrante, ya que el reajuste salarial y del valor de la mesada dependerá exclusivamente de dos factores macroeconómicos clave: el acuerdo final sobre el salario mínimo para 2027 y la inflación registrada durante el cierre de 2026. Esta determinación establece que no habrá un porcentaje único para todos los cotizantes, sino que el incremento será progresivo y diferencial según el monto actual de su pensión.

La normativa vigente, específicamente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, define claramente cómo se calculará este ajuste. Aquellos ciudadanos que perciben una mesada equivalente a un salario mínimo recibirán un incremento idéntico al porcentaje acordado para la remuneración mínima nacional. Por el contrario, quienes cobran montos superiores a este umbral tendrán su pensión actualizada mediante la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Escenarios del salario mínimo y pensiones básicas

La expectativa del mercado y de los sindicatos se centra en la próxima negociación de la mesa de concertación, donde se estima un incremento del salario mínimo entre un 8% y un 10%. El punto de partida para estos cálculos es la mesada mínima vigente durante 2026, que se ubica en $1.750.905 mensuales. Estos valores son proyecciones matemáticas basadas en escenarios hipotéticos, ya que el número definitivo debe ser ratificado por las autoridades competentes.

Si se materializa un aumento del 8%, la pensión mínima pasaría a aproximadamente $1.890.977, lo que representa $140.072 adicionales mensuales. En un escenario del 9%, el monto alcanzaría cerca de $1.908.486, con un incremento de $157.581. Si el aumento llega al 9,5%, la mesada subiría a $1.917.241, sumando $166.336 más. Finalmente, con un ajuste del 10%, el valor llegaría a unos $1.925.996, ofreciendo $175.091 adicionales cada mes.

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Cálculos para pensiones superiores al mínimo

Para los beneficiarios que reciben montos superiores a $1.750.905, el mecanismo cambia radicalmente. Su actualización no depende del salario mínimo, sino estrictamente del porcentaje de inflación de 2026 una vez que el DANE publique el dato oficial de cierre anual. El último reporte disponible, correspondiente a octubre, situó la inflación anual en un 6,30%, aunque esta cifra puede modificarse durante noviembre y diciembre.

Como ejemplo ilustrativo, si una persona recibe actualmente una pensión de $3.500.000 y el IPC cierra el año en un 7%, su mesada experimentaría un incremento de $245.000, elevándose a $3.745.000 mensuales. Este es solo un ejercicio hipotético, pues el porcentaje exacto dependerá de la certificación final del DANE al finalizar el periodo fiscal de 2026.

Protecciones legales y descuentos de salud

Existe una garantía constitucional importante para los pensionados: si tras aplicar el reajuste por inflación, su nueva mesada queda por debajo del nuevo salario mínimo vigente, el valor debe elevarse automáticamente hasta alcanzar el mínimo legal. Respecto a los descuentos, los aportes al sistema de salud varían según el nivel de ingreso. Actualmente, los pensionados que reciben un salario mínimo aportan el 4% de sus ingresos. Para mesadas superiores a uno y hasta tres salarios mínimos, la retención es del 10%. Si la pensión supera los tres salarios mínimos, la contribución al sistema de salud asciende al 12%, según informa Colpensiones.

Fechas clave y proceso de concertación

La definición de la cifra exacta está ligada al calendario de la mesa de concertación del salario mínimo. El primer plazo establecido para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores es el 15 de diciembre. En caso de no haber consenso, la Ley 278 de 1996 contempla una etapa adicional de revisión de salvedades y nuevas reuniones negociadoras. Si definitivamente no se logra un acuerdo mutuo, el Gobierno Nacional está obligado a fijar el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre.

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Una vez definidos los porcentajes, los ajustes comenzarán a aplicarse desde el primero de enero de 2027. Es fundamental aclarar que los pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para recibir este beneficio; el depósito se realizará de manera automática en sus cuentas, garantizando la continuidad de sus ingresos sin interrupciones ni cargas burocráticas para el beneficiario final.