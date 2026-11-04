Real Betis derrota en Dortmund y Como rompe récord histórico con nueve goles

El Betis perdió 2-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League, mientras el Como de Cesc Fàbregas hizo historia anotando nueve goles como visitante.

El Real Betis Balompié sufrió su primera derrota de la temporada durante la jornada de la Champions League en el Signal Iduna Park. El equipo español se enfrentó al Borussia Dortmund en uno de los estadios considerados más difíciles de Europa para los visitantes. A pesar de la ausencia de puntos, el cuadro bético mantuvo una competencia intensa durante los noventa minutos de juego bajo la supervisión arbitral. El resultado final mostró un triunfo alemán con marcador de 2-1, cerrando una etapa disputada del torneo continental.

La contienda inició con una presencia sólida de los jugadores béticos, quienes lograron imponer su ritmo de juego en los primeros compases del encuentro. Los goles decisivos fueron anotados por Fabio Silva y Konstantinos Karetsas para los locales. La respuesta del Real Betis llegó a través de Aitor Ruibal, quien ingresó durante la segunda mitad para intentar revertir la situación. Este resultado marca un hito negativo para el equipo andaluz en su racha actual del torneo europeo.

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Rendimiento destacado de Nelson Deossa

Nelson Deossa se consolidó como uno de los jugadores más destacados de su equipo a pesar del resultado adverso. El centrocampista permaneció en la cancha durante los noventa minutos completos, demostrando una capacidad técnica notable. Durante el primer tiempo, fue el encargado de comandar las transiciones defensivas hacia el ataque, organizando el juego desde atrás. Aunque su influencia disminuyó ligeramente en la segunda parte, su impacto general fue positivo para la estructura táctica del Betis.

La plataforma de estadísticas Sofascore otorgó a Deossa una calificación de 6.7 puntos. El análisis detallado revela que completó 28 pases correctos de 36 intentos, alcanzando un porcentaje de éxito del 76%. Destacó especialmente su juego en campo contrario, donde realizó 19 pases precisos para desestabilizar la defensa rival. Además, registró tres remates al arco, uno de los cuales fue atajado por el guardameta suizo Gregor Kobel. En el plano defensivo, aportó cinco acciones cruciales para bloquear amenazas cercanas a su área.

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Como establece récord histórico en la Champions

La gran sorpresa de la jornada europea la protagonizó el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, quien goleó 9-1 al Lens en condición de visitante. Este resultado histórico convierte al club italiano en el primer equipo que anota nueve goles en un partido fuera de su casa en la Liga de Campeones. El delantero griego Anastasios Douvikas fue la figura absoluta del encuentro, marcando un triplete que sentenció el duelo desde temprana instancia. Este triunfo massivo subraya la mejora significativa del equipo en esta temporada del torneo.

Resultados clave y remontadas en el continente

En Atenas, el Real Madrid demostró su carácter al vencer al AEK por 3-2, logrando una remontada en el minuto 92 mediante un gol de Federico Valverde. En Turquía, el Fenerbahce, con Andoni Iraola como estratega, superó 3-2 al Liverpool en un partido de alta intensidad. El Manchester City también venció al Leipzig con un gol de Erling Haaland, imponiéndose 3-2 en Alemania. Por su parte, el Arsenal triunfó cómodamente 2-1 contra el Slavia Praga en República Checa.

Los resultados más impactantes continuaron con el Porto, que goleó 4-1 al Napoli en Portugal, marcando su primer triunfo luso en esta edición de la Champions. El Viking también obtuvo su primera victoria al vencer 4-1 al Sabah en Dinamarca. Finalmente, el Brujas de Bélgica se impuso 2-1 al PSV Eindhoven en condición de visitante. Estos resultados reconfiguran el panorama competitivo de la fase de grupos, con equipos tradicionales y sorpresas compartiendo protagonismo.