Real Cartagena asegura su participación en el repechaje por un puesto en la Primera A tras empatar 1-1 con Deportes Quindío en el partido de ida.

Miles de aficionados de Cartagena se congregaron en diversas zonas de la ciudad, incluyendo restaurantes, bares y comercios, para brindar su apoyo incondicional al equipo Real Cartagena durante el partido de repechaje contra Deportes Quindío. El objetivo principal de la multitudinaria asistencia era garantizar que el equipo auriverde asegurara los puntos necesarios para mantener con vida sus aspiraciones de regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. La tensión se vivió en cada minuto del encuentro, con la población local manteniendo la calma y la esperanza hasta el pitido final.

Desarrollo del duelo y goles decisivos

El encuentro inició con Boca Juniors tomando la ventaja en el marcador durante la primera mitad, gracias a un tanto de Deimer Cortez anotado a los 44 minutos. Sin embargo, el equipo de Real Cartagena no se rindió y logró responder a la ofensiva contraria en la segunda parte. José Lorreda marcó el empate a los 66 minutos, resultado que fue suficiente para que Deportes Quindío se clasificara para la Primera A.

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Este empate permitió a Real Cartagena asegurar su participación en la ronda de repechaje, un proceso crucial que definirá su destino en la temporada. El equipo logró mantener la esperanza de ascenso, aunque el resultado del partido directo favoreció a su oponente. La actuación colectiva fue reconocida por la afición, que vio en este resultado un paso importante hacia el objetivo soñado.

Ritualización de los repechajes en el fútbol

El repechaje se disputará a dos partidos, un formato que pone a prueba la resistencia y la capacidad técnica de ambos equipos en dos ocasiones diferentes. El primer duelo estará programado para el 3 de diciembre en el Polideportivo Sur de Envigado, sede del rival direct. La vuelta del confronto está fijada para el 7 de diciembre en el estadio Jaime Morón León, donde Real Cartagena buscará revertir el resultado.

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Estas dos fechas marcan el punto de inflexión para ambos clubes, ya que el ganador obtendrá el derecho a jugar en la Primera A. La estructura del torneo exige que los equipos estén en su máxima expresión durante estos dos encuentros, minimizando cualquier margen de error. El calendario deja poco tiempo entre partidos, lo que exigirá una gestión física y táctica precisa por parte de los cuerpos técnicos.

Contexto histórico y el impacto del Grupo Empresarial Díaz

Para Real Cartagena, esta temporada representa un momento crucial tras 14 años consecutivos en la Primera B, un torneo que muchos consideran de menor nivel para una plaza futbolera tan vibrante como Cartagena. Durante más de una década, el equipo ha enfrentado sufrimientos, tristezas, desilusiones y corazones rotos por parte de su afición, que esperaba un cambio radical. La llegada del Grupo Empresarial Díaz al frente del club ha sido determinante para reestructurar la entidad y encontrar el camino hacia la élite.

El Grupo Empresarial Díaz se ha convertido en el socio principal y responsable de las decisiones estratégicas, buscando corregir los errores del pasado. Con este nuevo liderazgo, Real Cartagena peleó la final del primer semestre de 2026, aunque finalmente perdió ante Envigado. Sin embargo, el trabajo constante ha dado frutos, ya que terminar segundos en la reclasificación y el triunfo de Quindío en la final del segundo semestre les otorgaron esta opción de repechaje.

Proyección al futuro y pasos siguientes

Si Real Cartagena logra ganar el repechaje, se convertirá en el nuevo inquilino de la Primera A en 2026, cerrando un ciclo de espera para la ciudad. La estructura del torneo deja claro que no basta con llegar a esta ronda; es necesario sumar puntos en los dos partidos programados. Los aficionados ya comienzan a preparar el ambiente para los encuentros de diciembre, sabiendo que el fútbol se juega en el campo.

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El objetivo final sigue siendo el ascenso, una meta que ha sido perseguida durante más de una década. Con la experiencia acumulada y el respaldo de una afición unida, el equipo busca capitalizar su participación en este repechaje para lograr el tan ansiado regreso. El futuro inmediato dependerá de la ejecución táctica y la mentalidad competitiva mostrada en los próximos duelos.