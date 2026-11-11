Real Cartagena busca ascenso con triunfo clave ante Cundinamarca

Con la Independencia de Cartagena en marcha, el equipo auriverde busca su primer triunfo en la semifinal de la Primera B ante Cundinamarca, de cara a la final.

En la víspera del 11 de noviembre, la ciudad de Cartagena se prepara para celebrar su Independencia y la afición de Real Cartagena se centra en un duelo que decide su destino en la Primera B. El encuentro contra Cundinamarca en Mosquera se presenta como el paso final antes de la fase de finalización del torneo.

El contexto de la semifinal en la Primera B

El grupo B del torneo acumula los siguientes puntos: Real Cartagena cuatro, Quindío seis, Tigres cinco y Cundinamarca uno. Una victoria para el auriverde le permitiría alcanzar siete puntos y mantenerse en la lucha por un cupo a la final. La competencia es estricta, y el empate no eliminaría al equipo, pero aumentaría las cuentas de los rivales.

Also read Cartagena cerró el fin de semana con 29 capturados y más de 290 comparendos

La grama en Mosquera presenta dificultades debido a su estado irregular, lo que hace que el terreno de juego sea particularmente exigente. A pesar de estas condiciones, Real Cartagena mantiene la moral alta y la ilusión en los seguidores, quien ven el partido como un regalo para la ciudad.

Reacciones de la hinchada y autoridades locales

Jofrey Zambrano, hincha fiel, expresó que el triunfo ante Cundinamarca sería "el mejor regalo de Real Cartagena para la ciudad". Su mensaje resuena entre los fanáticos que esperan que el equipo continúe soñando con el ascenso.

Advertisement

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, manifestó que tras la venta definitiva de las acciones de Colombiagol y Rodrigo Alejandro Rendón al Grupo Empresarial Díaz, "ahora sí volveré a apoyar y ayudar al Real". Su postura fortalece la relación entre el club y la administración municipal.

El Grupo Empresarial Díaz, que recientemente adquirió las participaciones, ha mostrado un compromiso importante frente a la reconstrucción del club. No obstante, los dirigentes subrayan que la victoria sigue siendo fruto del rendimiento y la determinación del equipo en el terreno de juego.

Impacto en la clasificación y próximos partidos

Con la derrota de Quindío ante Tigres a las 8:10 p.m. y el encuentro de Real Cartagena contra Cundinamarca a las 6:00 p.m., el flujo de puntos está a favor del equipo que logre el triunfo. Una victoria lleva al real a siete puntos, seguro de avanzar a la fase final pese a la situación en Armenia.

El club también tiene en cuenta a sus jugadores. Pino Didier Pino, suspendido por acumulación de amarillas, no podrá participar; su reemplazo aún está por definirse entre Edinson López, Jhonatan Río y Luis Guevara.

Advertisement

Preparaciones y estrategia del equipo

El entrenador enfatiza la defensa sólida como clave para contener los ataques de Cundinamarca. Jheison Solarte destaca la importancia de "terminar el partido con el arco vacío" y señala que todo su rendimiento es fruto del esfuerzo colectivo.

Se espera que el equipo aproveche las voces de los aficionados, la emoción del día de la Independencia y el respaldo municipal para superar al rival en su propio estadio, cerrando así una fase que la ciudad ha estado esperando con ansias.