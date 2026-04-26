Real Cartagena busca el ascenso en los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay

El equipo 'Auriverde' inicia su camino en los cuadrangulares semifinales con la esperanza de alcanzar la final y ascender a la primera categoría. Enfrenta a Barranquilla FC en un partido clave, donde el historial favorece a Real Cartagena, pero el último resultado fue desfavorable.

¡El momento decisivo ha llegado! Real Cartagena se enfrenta a una oportunidad histórica para alcanzar la final del Torneo Betplay , después de años de lucha en la categoría B. Con el objetivo claro de ascender, el equipo 'Auriverde' inicia hoy, 26 de abril, su camino en los cuadrangulares semifinales de este primer semestre del 2026.

Bajo el mando del técnico Álvaro Hernández, el conjunto heroico comparte el grupo B con Bogotá FC, Unión Magdalena y su rival de esta noche, Barranquilla FC. El partido de hoy es crucial, ya que Real Cartagena buscará sumar sus primeras tres unidades en esta fase, donde en años recientes el sueño del ascenso ha sido esquivo y doloroso tanto para el equipo como para su afición.

El rival de esta noche, Barranquilla FC, ha sido un hueso duro de roer en los últimos encuentros, pero el historial favorece al equipo cartagenero. En sus visitas al estadio Romelio Martínez, Real Cartagena ha logrado 13 victorias en 32 partidos, con cinco triunfos para el local y catorce empates.

Sin embargo, en su último enfrentamiento directo, el 'Auriverde' sufrió una derrota por 1-3 como local en el Jaime Morón, dejando un sabor amargo antes de esta fase decisiva. Más allá del último resultado, el historial general entre ambos equipos es abrumadoramente favorable para Real Cartagena. En 65 encuentros a lo largo de su historia, el equipo heroico ha logrado 31 victorias, mientras que Barranquilla FC solo ha podido sumar 11 triunfos, con 23 partidos terminados en empate.

La pregunta ahora es: ¿Podrá Real Cartagena mantener su dominio histórico y avanzar en los cuadrangulares, o comenzarán los tropiezos en este camino hacia el ascenso? La afición está expectante, sabiendo que cada punto en esta fase es vital para cumplir el sueño de volver a la primera división





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Cartagena Torneo Betplay Ascenso Barranquilla FC Cuadrangulares Semifinales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Betis vs Real Madrid: Dónde Ver HOY EN VIVO y Gratis por TV y StreamingBetis vs Real Madrid HOY EN VIVO: hora, canal y cómo ver gratis por TV y streaming este partido clave de LaLiga.

Read more »

En Cartagena, Puerto Bahía tramita cambios contractuales a su concesiónLa Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, reveló detalles del avance de las solicitud de moificación d ela concesión de Puerto Bahía, en Cartagena. Conozca las obras que allí se proyectan.

Read more »

Bucaramanga y Jaguares: Duelo crucial por puntos vitales en la Liga BetPlayBucaramanga y Jaguares se enfrentan en un partido clave por la fecha 18 de la Liga BetPlay, ambos equipos urgidos de una victoria para mejorar su posición en la tabla de posiciones. Analizamos el presente de cada equipo, sus estadísticas recientes y el historial de enfrentamientos.

Read more »

Dónde Ver Independiente Medellín vs Fortaleza: Liga BetPlay por televisión y online HOY EN VIVOIndependiente Medellín vs Fortaleza se enfrentan en un duelo clave de la Liga BetPlay con aspiraciones de clasificación. Conoce cómo ver el partido en vivo

Read more »

Real Cartagena, por tres puntos de oro contra BarranquillaReal Cartagena visita a Barranquilla, en el inicio de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B. El juego será hoy a las 8:30 p.m.

Read more »

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras triunfos de Medellín y CaliAsí quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Cali y Medellín: cambios clave en el grupo de los ocho y pelea cerrada por clasificar.

Read more »