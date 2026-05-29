Real Cartagena busca la remontada definitiva contra Envigado en la final del primer semestre

El Real Cartagena, dirigido por Álvaro Hernández, se prepara para enfrentar a Envigado en el Polideportivo Sur, con la serie 2‑3 en contra. El técnico destaca la importancia de la concentración, la estrategia de posesión y el papel de su principal goleador, Montero, mientras la afición impulsa al equipo a luchar por el título del primer semestre.

A las 15:00 horas, en el Polideportivo Sur de Cartagena, el Real Cartagena se enfrenta a Envigado con la firme convicción de alzarse con el campeonato del primer semestre de la Primera B . Desde el vestuario hasta la tribuna, el ambiente es de tensión y esperanza; los jugadores saben que la remontada es posible, pero también son conscientes de la dificultad del desafío.

El técnico del conjunto, Álvaro Hernández, concedió una entrevista al diario El Universal en el hotel Dann Carlton de Medellín, pocas horas antes del encuentro, y dejó al descubierto la preparación mental y táctica del equipo. Hernández resaltó la importancia de los últimos noventa minutos, describiendo el partido como una verdadera maratón de 180 minutos donde cada detalle cuenta.

"Hay una gran disposición entre los jugadores, hemos analizado al rival y corregido los errores. Hoy no hay margen de error, debemos ganar", afirmó el entrenador, subrayando la urgencia de un resultado favorable para asegurar el título. El Real Cartagena llega a la final con la serie 2‑3 a favor de Envigado, pero la mentalidad del conjunto cartagenero se mantiene inquebrantable. Según Hernández, la clave está en la concentración y en la capacidad de reaccionar rápidamente a cada jugada.

"Debemos estar más atentos a los movimientos, confiar en nuestras armas ofensivas y generar seguridad en la defensa. La semana ha sido dura; el rival ha disfrutado de más días de descanso, pero nuestro poder mental compensa esa diferencia", explicó el técnico.

Además, destacó el papel fundamental del delantero Montero, máximo goleador del torneo, quien ha sido una pieza clave en los avances del equipo.

"Montero ha demostrado una gran capacidad para definir, y confío en que volverá a marcar en la vuelta de la final", agregó Hernández, quien vio en el delantero el principal referente atacante. En cuanto a la estrategia para el segundo tiempo, el entrenador describió un plan de juego basado en la posesión del balón y la explotación de los costados del campo.

"Envigado propone un juego intenso, aprovecha bien las dimensiones de la cancha y busca atacar por las bandas. Nosotros, por el contrario, nos enfocaremos en mantener la posesión y crear oportunidades desde el costado, aunque sepamos que estamos en desventaja. Daremos todo para contrarrestar su presión", señaló. El apoyo incondicional de la afición también ha sido un motor importante para los jugadores, quienes agradecieron la energía y el aliento recibidos.

Hernández concluyó con una frase cargada de simbolismo: "Somos el capitán de este barco y quiero llevar a la tripulación a puerto seguro. Ganar el título este semestre es nuestro principal objetivo, y estamos preparados para escribir historia". La segunda mitad del encuentro promete ser un duelo de nervios y talento, donde la experiencia, la táctica y la voluntad colectiva decidirán quién levanta el trofeo al final del día





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