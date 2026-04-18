Real Cartagena cae ante Barranquilla y genera preocupación de cara a los cuadrangulares semifinales

El Real Cartagena sufrió una derrota en casa ante Barranquilla en la última fecha de la fase regular del Torneo Betplay. A pesar de tener el control del balón, el equipo mostró falencias defensivas y una falta de profundidad que encendieron las alarmas entre los aficionados a pocas semanas de iniciar los cuadrangulares semifinales.

La necesidad de vencer a Barranquilla era absoluta. Ni un empate ni una derrota figuraban en los planes del Real Cartagena , que saltó al terreno de juego con la firme determinación de asegurar una victoria en casa durante la última jornada de la fase inicial del Torneo Betplay .

En el estadio Jaime Morón, y ante una asistencia de aficionados limitada debido a los compromisos laborales de la hora, el equipo heroico buscaba no solo ganar, sino hacerlo desplegando un buen fútbol que les permitiera afrontar los cuadrangulares semifinales con el máximo impulso.

El equipo local mantenía el control del balón, pero carecía de la profundidad necesaria para desequilibrar la defensa rival. El juego se desarrollaba principalmente en el campo de Barranquilla, una dinámica que, sin embargo, no se traducía en oportunidades claras de gol.

La fragilidad defensiva del Real Cartagena se hizo patente en el minuto 30, cuando una desatención permitió a Cristian Peñate quedar solo frente al arco, definiendo sin marca para adelantar a Barranquilla en el marcador.

No obstante, la calidad de Fredy Montero, su goleador estrella, pronto se hizo notar. Al minuto 39, aprovechando un desliz de un defensor barranquillero, Montero demostró su olfato goleador, anotando el tanto que igualaba las acciones. Este gol representó su decimotercer tanto en el campeonato, reafirmando su importancia para el equipo.

La controversia llegó en el minuto 51, cuando Marlon Carabalí convirtió un penalti que el árbitro Héctor Rivera pareció inventar. Esta decisión arbitral, calificada como un error garrafal, resultó ser un punto de inflexión determinante en el desarrollo del partido.

La ventaja del Real Cartagena se amplió al minuto 69, nuevamente a través de Carabalí, quien capitalizó otro fallo defensivo para poner el marcador 2-1 a favor de Barranquilla.

A pesar de la derrota, el Real Cartagena concluyó la fase regular en la quinta posición con 26 puntos, mientras que Barranquilla aseguró su lugar en los cuadrangulares, ubicándose en la séptima plaza.

El sorteo de los cuadrangulares semifinales se llevará a cabo este domingo a la 1 de la tarde, momento en el cual se conocerán los rivales del conjunto auriverde y el calendario oficial de las próximas seis jornadas.

El objetivo del Real Cartagena es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posible para sellar su clasificación a la final, un logro que no han alcanzado en los últimos trece años consecutivos. La dirigencia, representada en esta ocasión por el Grupo Empresarial Díaz, ha proporcionado al plantel todos los recursos necesarios para alcanzar la meta de ascender a la Primera División de manera definitiva.

Sin embargo, la actuación ante Barranquilla ha generado una profunda preocupación entre los aficionados. La derrota, sumada a un anterior tropiezo como visitante por 1-0 ante Patriotas en Tunja, donde el equipo también mostró un bajo rendimiento futbolístico, ha puesto en evidencia una merma tanto en el nivel individual como en el colectivo de cara a la recta final del campeonato





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