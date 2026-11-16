Real Cartagena elimina a Quindío y mantiene ilusión finalista en la Liga BetPlay

Real Cartagena venció 2-0 a Quindío con goles de Edinson López y Jarlan Barrera, manteniendo su esperanza de llegar a la finalísima tras una noche de tensión en Armenia.

El Real Cartagena logró una victoria crucial por 2-0 sobre el Quindío en el estadio Centenario de Armenia, asegurando su supervivencia en la competición y manteniendo vivas sus posibilidades de alcanzar la finalísima de la liga. Horacio Muñoz, un hincha del equipo auriverde, había expresado su confianza en la mañana del sábado antes del encuentro, declarando que el equipo debía jugar con determinación para revertir la situación en territorio contrario.

Resistencia Defensiva del Equipo Heroico

La estrategia aplicada por el técnico Álvaro Hernández priorizó la solidez estructural sobre el ataque inicial, permitiendo que el Quindío controlara la posesión del balón durante toda la primera mitad sin generar amenazas significativas ante el arco custodiado por Aldo Montes. El plantel dirigido por Hernández no buscó riesgos innecesarios, consolidando un bloque defensivo ordenado que frustró los intentos ofensivos del rival local.

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A pesar de la presión continua, el equipo cafetero no logró materializar sus oportunidades hasta el inicio del segundo tiempo, cuando la intensidad del juego aumentó drásticamente. La única ocasión clara de gol para el visitante ocurrió a los 42 minutos, cuando Alejandro Álvarez aprovechó un contragolpe, pero su disparo se desvió por encima del travesaño, manteniendo el marcador en cero.

Goles Clave que Revierten el Escenario

La transformación del partido llegó con la reanudación del juego, cuando el Real Cartagena mostró mayor decidición ofensiva. A los 48 minutos del segundo tiempo, Edinson López abrió el marcador con un gol que cambió por completo la dinámica del partido y desestabilizó a la defensa local.

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La certeza matemática de la victoria se confirmó cerca del final del encuentro. Jarlan Barrera marcó el segundo gol definitivo a los 94 minutos, sellando un resultado que permite al Real Cartagena permanecer en la lucha por la clasificación en la última jornada de los cuadrangulares.

Implicaciones Tácticas y Clasificación Actual

Esta victoria deja al Real Cartagena con 8 unidades en la tabla de posiciones, situándose a solo una distancia del Quindío, que mantiene 9 puntos. En contraste, el Cundinamarca y los Tigres terminaron la jornada con 5 puntos cada uno, quedando definitivamente eliminados de la contienda tras la derrota del Cundinamarca por 0-2 ante los Tigres.

La clasificación en el Grupo B muestra un escenario altamente competitivo a falta de una fecha para el cierre. Los hinchas cartageneros celebraron el resultado en sus fiestas de independencia, mientras que la expectativa en Armenia se centraba en el posible paso del Quindío a la final, una posibilidad que ahora depende de los resultados de la última ronda.

Incidentes de Violencia y Revisión Arbitral

El desarrollo del partido se vio interrumpido significativamente durante la etapa complementaria debido a incidentes de violencia en las tribunas, lo que obligó al árbitro Betancur a detener la actividad por más de 50 minutos. Esta pausa fue necesaria para garantizar la seguridad de los asistentes y permitir que las autoridades restablecieran el orden.

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Durante la suspensión, se revisó mediante VAR la validez del segundo gol del Real Cartagena, analizando una posible falta previa cometida por Luis Guevara sobre el compañero de equipo de Barrera. Tras la evaluación, el colegiado desestimó la nulidad, convalidó la anotación y aplicó una tarjeta amarilla a Guevara por la falta identificada.

El escenario de violencia en los estadios colombianos continúa siendo un tema preocupante, tal como se evidenció en esta jornada en Armenia. El Real Cartagena se prepara ahora para enfrentar a los Tigres en su estadio local el jueves, mientras que el Quindío visitará al Cundinamarca en un duelo decisivo que determinará los clasificados finales a la hora por confirmar.