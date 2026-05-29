Real Cartagena empató con Envigado y perdió la chance de ser campeón del Torneo BetPlay

El equipo cartagenero no pudo conquistar el título del primer semestre tras igualar 1-1 contra Envigado, que se coronó campeón y quedó como favorito para el ascenso. El global fue 4-3 para el conjunto naranja.

Real Cartagena empató 1-1 con Envigado en el partido que definía el título del primer semestre del Torneo BetPlay, pero el resultado no le alcanzó para coronarse campeón.

El global de la serie terminó 4-3 a favor de Envigado, que así aseguró el campeonato y se consolidó como máximo candidato a ascender a la Primera División del fútbol colombiano. Real Cartagena alineó a Guillermo Gómez; Cristian Graciano, Ronaldo Lora, Guillemro Tegué, Andrés Escobar; Juan David Rodríguez, Didier Pino, Jarlan Barrera, Sebastián Herrera, Álvaro Meléndez y Fredy Montero.

Rodríguez abandonó el campo en la primera mitad debido a molestias físicas y en el segundo tiempo el equipo realizó varios cambios que no lograron revertir la situación. Más allá de este encuentro, el club arrastra una larga crisis desde su descenso a la segunda división el 4 de noviembre de 2012.

Desde que inició su participación en la categoría B en 2013, Real Cartagena ha sufrido inestabilidad institucional y deportiva, con más de 20 entrenadores en su haber e inversiones en jugadores de renombre que no han dado frutos. La presión de la afición y las deficientes planificaciones han impedido que el equipo regrese a la máxima categoría, sumando fracaso tras fracaso en su intento por romper el supuesto maleficio que lo persigue desde hace más de una década





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