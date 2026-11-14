Real Cartagena necesita tres puntos para salvar su temporada en la Primera B

Real Cartagena enfrenta a Quindío con la obligación de ganar para mantener viva su esperanza de clasificarse a la final del Torneo de la Primera B 2026-II.

Real Cartagena se enfrenta a una encrucijada deportiva crítica en este segundo semestre de competencia. El equipo auriverde debe obtener los tres puntos disponibles en el partido contra Quindío para evitar su eliminación inmediata de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B. Con apenas cinco puntos acumulados en el Grupo B, la distancia con el líder, Quindío, asciende a cuatro unidades, lo que deja un panorama altamente desfavorable para las aspiraciones del club.

La urgencia de sumar frente al líder

El escenario actual exige un rendimiento excepcional de Real Cartagena en el estadio Centenario de Armenia. Si el equipo local logra la victoria este sábado a las ocho de la noche, reducirá la brecha puntual y se situará a solo una unidad de los cafeteros, manteniendo viva la esperanza matemática para la última jornada. La victoria es el único camino viable para no quedar eliminado y forzar una definición en la fecha final del torneo.

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La dinámica de los puntos en el grupo B es extremadamente ajustada. El rival directo, Quindío, se mide precisamente a Real Cartagena en este duelo decisivo. Por otro lado, Tigres, también con cinco puntos, recibe a Cundinamarca, un equipo ya eliminado con solo dos unidades. Si Tigres obtiene la victoria, acumulará ocho puntos y llegará con opciones reales a la última fecha, donde se enfrentará a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón.

Mecánica de la clasificación al cuadrangular

Las posibilidades de clasificación dependen de un complicado conjunto de resultados. Si Real Cartagena vence a Tigres en la última fecha, alcanzará once puntos y deberá esperar que Quindío no gane su partido ante Cundinamarca, disputado de visita. En síntesis, el equipo de Álvaro Hernández debe ganar sus dos últimos compromisos y, simultáneamente, requiere que Quindío no sume los tres puntos en la jornada final de los cuadrangulares. Este es el único mecanismo matemático para alcanzar la final del torneo.

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La situación se complica si Quindío gana el encuentro de hoy. En ese caso, el equipo cafetero se clasificaría directamente a la final antes de que se juegue la última fecha, dejando a Real Cartagena sin opciones de clasificación. La urgencia de ganar es absoluta y no admite margen de error o empate, ya que un solo punto adicional no sería suficiente para invertir la tendencia negativa del semestre.

Bajas importantes y retornos clave

El cuerpo técnico de Real Cartagena, dirigido por Álvaro Hernández, debe gestionar las bajas y ausencias con anticipación. La novedad positiva es el regreso de Didier Pino, quien vuelve a la actividad después de cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Pino se ha consolidado como un pilar fundamental en la recuperación del balón y el equilibrio en la zona medular durante estos cuadrangulares.

Por el contrario, Andrés Escobar no estará disponible para este compromiso debido a un problema muscular que lo deja fuera del plantel. En su posición como lateral izquierdo, ocupará el espacio Carlos De las Salas. Además, se espera que Mauro Manotas, quien marcó dos goles recientes ante Cundinamarca, inicie el encuentro como titular para aportar la eficacia goleadora que el equipo necesita imperiosamente.

Presión económica y continuidad laboral

El Grupo Empresarial Díaz, nuevo máximo accionista del club, asume la responsabilidad de dirigir al plantel heroico con la ilusión de regresar a la Primera A. La entidad compró el 94,7 por ciento de las acciones hace dos semanas y tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas. El objetivo inmediato es lograr el ascenso para evitar tener que volver a la carga en 2027, año en que tendrá plena autonomía operativa.

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Tanto el cuerpo técnico como los jugadores son conscientes de que su continuidad para la temporada 2027 está en juego. La hinchada, sedienta de fútbol profesional, observa con atención los resultados. Si no se obtienen los números positivos necesarios en este cuadrangular, el personal directivo y deportivo tendrán que abandonar la institución. La presión es total y los jugadores entienden que no hay margen para el error.

La alineación probable para este duelo incluye a Aldo Montes en la portería. La defensa estaría compuesta por Carlos De las Salas, Guillermo Tegué, Jeison Solarte y Cristian Graziano. En el medio campo, Edinson López, Didier Pino, Jhonatan Ríos y Jean Pineda liderarían la estrategia ofensiva, apoyando a Mauro Manotas y Fredy Montero en la delantera.