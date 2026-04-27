Real Cartagena no logra la victoria ante Barranquilla y mantiene la incertidumbre en la lucha por el ascenso

El equipo de Álvaro Hernández, liderado por Fredy Montero, no pudo vencer a Barranquilla en el inicio de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B, dejando a los aficionados preocupados por el futuro del equipo en la lucha por el ascenso.

Real Cartagena enfrentaba una misión crucial en su partido contra Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, donde el equipo local necesitaba una victoria para mantener sus aspiraciones de ascenso en los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B . Con Fredy Montero como figura clave y líder del equipo, los jugadores del Real salieron con todo en busca de los tres puntos frente a un Barranquilla joven pero con un proceso de consolidación.

Los primeros 25 minutos transcurrieron en el mediocampo, con pocas oportunidades claras de gol, destacándose una cabezazo de Montero que no logró concretarse. A los 28 minutos, Jarlan Barrera sufrió una lesión y fue reemplazado por Carlos Paternina, quien asumió la marca por la derecha mientras Cristian Graciano subió como extremo por el mismo sector. Barranquilla, por su parte, mostró dinamismo y entrega, complicando al equipo de Álvaro Hernández.

A los 34 minutos, Real tuvo una gran oportunidad con Graciano, pero el delantero no pudo definir correctamente. En la segunda mitad, el equipo local intensificó su juego, buscando sorprender a Barranquilla con transiciones rápidas desde la defensa al ataque. El visitante, consciente de la necesidad de ganar, se vio obligado a arriesgar más en los momentos decisivos. A 11 minutos del final, Mauro Manotas tuvo una clara oportunidad, pero su remate no alcanzó a ser desviado por Herrera.

En el minuto 87, Montero desperdició otra gran ocasión de cabeza tras un centro de Moreno. Al final, Real Cartagena no logró cumplir con su objetivo y dejó a sus aficionados con preocupación. Este lunes, a las 5 de la tarde, Bogotá recibirá a Unión Magdalena en el otro partido de la primera fecha del grupo dos. En el grupo uno, Tigres venció 1-0 a Inter de Palmira, mientras que Quindío se impuso como local 2-1 ante Envigado.

En la próxima jornada, el heroico será local ante Bogotá, en un partido programado para el sábado 2 de mayo, a las 6 de la tarde. Posteriormente, Real Cartagena volverá a jugar en el Jaime Morón ante Unión Magdalena, en un encuentro que comenzará a revelar el verdadero panorama del equipo en el grupo dos. Este partido se disputará el 8 de mayo, a las 7:30 de la noche.

Real Cartagena lleva 14 años consecutivos en la Primera B, y la afición sueña con celebrar el ascenso al final del año





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