Real Cartagena se prepara para el crucial duelo contra Barranquilla y la recta final de la B

El equipo auriverde busca cerrar la fase de grupos con una victoria ante Barranquilla, previo al sorteo de los cuadrangulares semifinales. Fredy Montero regresa y el equipo confía en alcanzar el nivel para disputar el ascenso tras 13 años.

La expectativa crece en el seno de Real Cartagena . La posibilidad de acceder a los cuadrangulares semifinales de la B está al alcance de la mano, pero antes, el equipo se enfoca en el desafío inmediato: Barranquilla. Este sábado, a las 3:30 de la tarde, el estadio Jaime Morón León será el escenario del último partido de la primera fase. Un encuentro que no solo definirá posiciones, sino que servirá como punto de partida anímico para lo que se avecina.

El próximo domingo se llevará a cabo el sorteo que definirá los rivales y el calendario de los seis partidos que conformarán los cuadrangulares. El objetivo es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posible para alcanzar la ansiada finalísima, una meta que ha eludido al club durante 13 temporadas consecutivas. La ilusión de volver a la máxima categoría del fútbol colombiano se renueva con cada jornada. Bajo la dirección técnica de Álvaro Hernández, Real Cartagena busca consolidar su mejor nivel de juego. La victoria ante Barranquilla no es solo una necesidad deportiva, sino una oportunidad para infundir mayor confianza en el equipo y, de paso, atraer el apoyo de la afición. Guillermo Gómez, portero del equipo y una pieza fundamental en sus aspiraciones, expresó la mentalidad del plantel: Este es un Real Cartagena que tiene que estar en la A. De los errores se aprende, se corrige, buscaremos ratificar lo que venimos haciendo y más de local. Gómez resaltó la importancia de afrontar el partido contra Barranquilla con inteligencia, reconociendo que el rival también se juega su clasificación. Estamos a la altura, nos estamos jugando nuestro punto invisible, porque matemáticamente aún es posible, añadió. La consecución del punto invisible, ese bonus que podría ser crucial en las fases decisivas, depende de una victoria propia y de resultados favorables en otros encuentros. Específicamente, Real necesita que Unión Magdalena pierda como visitante ante Atlético y que Quindío no sume puntos ante Tigres en condición de foráneo. La noticia más esperada por los seguidores auriverdes es el regreso de Fredy Montero. Tras cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, Montero se reintegra a la nómina titular con un impulso renovado, listo para aportar su experiencia y talento en esta recta final del campeonato. Por otro lado, Luis Guevara no podrá ser de la partida debido a una sanción, y su lugar en el once inicial será ocupado por Juan David Rodríguez. Actualmente, Real Cartagena se ubica en la cuarta posición de la tabla, con 26 puntos, a tres unidades de Unión Magdalena, que ostenta la segunda plaza con 29 puntos. Barranquilla, por su parte, se encuentra en la novena casilla con 17 puntos, a solo un punto de Independiente Yumbo, que ocupa el octavo lugar. La alineación más probable para el partido contra Barranquilla sería: Guillermo Gómez en portería; Andrés Escobar, Cristian Flórez, Guillermo Tegué y Ronaldo Lora en la defensa; Cristian Graziano en el mediocampo; Juan David Rodríguez, Didier Pino y Jarlan Barrera en la creación de juego; y en el ataque Mauro Manotas y Fredy Montero. El camino hacia el ascenso está plagado de desafíos, pero Real Cartagena se muestra determinado a recorrerlo con paso firme y convencido





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