Real Madrid: Mbappé evita la salida, pero sigue lidiando con críticas

En la previa del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, Courtois estuvo a punto de arrebatarle a Mbappé, quien ha sido objeto de críticas por viajar a Italia durante el proceso de recuperación de una lesión y otras polémicas.

En medio de las discusiones y peleas en el campo de entrenamiento del Real Madrid , cualquier movimiento inusual entre los jugadores puede llamar la atención.

Esto sucedió en la sesión de entrenamiento del sábado, en preparación para el clásico contra el Barcelona, cuando el portero Courtois estuvo a punto de arrebatarle el francés Mbappé. La patada de karate del portero parece haber dejado al delantero bastante disgustado.

Sin embargo, la buena noticia es que ambos, recuperados de sus lesiones, entrenaron con el equipo y podrían estar disponibles para Arbeloa en el Clásico del domingo, que podría decidir el título de La Liga; al Barcelona solo le hace falta un empate para alzarse con el trofeo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Mbappé Patada Karate Patada De Courtois Clásico Contra El Barcelona Petición En Línea Evitar La Salida Criticabar Los Jugadores Del Real Madrid Champions League La Liga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcelona vs. Real Madrid: así está el historial de ‘El Clásico’Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el último Clásico de la temporada 2025/2026. LaLiga podría tener a su campeón este fin de semana.

Read more »

Video: las risas de Kylian Mbappé que generaron indignación en Real MadridKylian Mbappé aumenta el descontento en el Real Madrid con su forma de actuar en medio del clima de tensión.

Read more »

Barcelona vs. Real Madrid: El Clásico en el Spotify Camp NouEl fútbol español vive este domingo uno de los partidos más esperados de la temporada cuando Barcelona y Real Madrid se enfrenten en el Spotify Camp Nou por una nueva edición de El Clásico. El encuentro es clave en la definición de LaLiga...

Read more »

Video| Courtois le propina una 'patada de karate' a Mbappé durante un entrenamiento del Real MadridEn medio de las discusiones y peleas en el campo de entrenamiento del Real Madrid, cualquier movimiento inusual entre los jugadores puede llamar la atención.

Read more »