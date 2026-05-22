Real Madrid muestra interés en reclutar a Dusan Vlahovic de Juventus

Real Madrid sigue enfoquándose en la situación de Dusan Vlahovic en Juventus y está mostrando señales claras de que está al tanto de las condiciones que busca para jugar en el equipo. Junto con Mourinho, el club comienza a planear su nuevo proyecto después de la salida de Zidane y la llegada de Florentino Pérez.

Real Madrid sigue muy atento a la situación de Dusan Vlahovic en Juve ntus y Mourinho ve en el serbio al delantero ideal. Junto con el entrenador portugués empieza a mostrar señales claras sobre el perfil de futbolista que quiere incorporar para reconstruir el equipo.

Y en esa hoja de ruta aparece con fuerza un nombre que encaja casi milimétricamente en la idea del técnico portugués: reúne varias de las condiciones que hoy prioriza el club blanco. Tiene físico, gol, agresividad dentro del área y experiencia en escenarios de máxima presión.

Además, atraviesa una situación contractual que puede convertirlo en una oportunidad de mercado muy atractiva para el conjunto madridista. Mourinho considera que el equipo necesita recuperar variantes ofensivas que permitan competir mejor en partidos cerrados. El técnico quiere un delantero capaz de fijar centrales, ganar duelos aéreos y ofrecer presencia constante dentro del área rival. Ahí es donde La idea del entrenador portugués no pasa únicamente por acumular talento ofensivo, sino por equilibrar perfiles dentro del ataque.

Tiene físico, gol, agresividad dentro del área y experiencia en escenarios de máxima presión. Además, atraviesa una situación contractual que puede convertirlo en una oportunidad de mercado muy atractiva para el conjunto madridista. El serbio no llegaría como un simple complemento. Mourinho cree que puede convertirse en una pieza importante dentro de una estructura ofensiva más agresiva y más adaptable a diferentes escenarios de partido.

La opción seduce por el contexto económico en el Santiago Bernabéu valoran especialmente un detalle: la posibilidad de incorporar un delantero de primer nivel sin pagar una cifra elevadas de traspaso. Si el conflicto contractual se mantiene, podría convertirse en una operación mucho más accesible de lo que parecía hace algunos meses. El atractivo financiero existe. Pero también hay cautela.

El club no quiere romper su estructura salarial y considera que el mayor desafío de la operación estaría precisamente en el asequible del jugador





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