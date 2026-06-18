Real Madrid refuerza su defensa con Ibrahima Konaté, tercera incorporación para Mourinho

El club blanco ha anunciado el fichaje del defensor francés en un movimiento que busca reactivar al equipo tras dos años sin títulos. La llegada de Konaté se suma a las de otros jugadores bajo el mando del técnico portugués.

Real Madrid continúa con su ambiciosa reconstrucción y ha asestado un nuevo golpe en el mercado de fichajes europeo, que apenas comienza a moverse. El club blanco ha anunciado oficialmente este jueves la incorporación del defensor francés Ibrahima Konaté , quien se convierte en la tercera adquisición bajo el mando del nuevo entrenador, el portugués José Mourinho .

Este movimiento busca poner fin a una sequía de dos años sin títulos y relanzar al equipo hacia la conquista de los máximos trofeos. La llegada de Konaté, un central Physical y con gran experiencia en la Premier League, refuerza una defensa que necesitaba solidez, especialmente tras la marcha de algunos pilares.

Mourinho, un técnico con un historial impecable que ya conoce la casa blanca, regresa con la misión de devolver la gloria inmediata, algo que no se consigue desde la última temporada en la que se ganaron trofeos menores como la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra, pero con la espina de perder la final de la Champions League. El fichaje de Konaté era un secreto a voces, incluso se rumoreó que ya estaba pactado durante la campaña electoral que llevó a la actual directiva a la presidencia.

Su debut con la selección francesa en el Mundial, aunque no jugó minutos en el primer partido contra Senegal, no ha impedido que se concrete su traspaso al club más mediático del mundo. Junto a Konaté, el Real Madrid también ha reforzado otras líneas, construyendo un equipo que busca dominar tanto en España como en Europa.

Esta ventana de fichajes está siendo movida y el conjunto merengue no quiere quedarse atrás ante los gigantes de la Premier League y otros grandes de Europa que también están remodelando sus plantillas





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