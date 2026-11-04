Real Madrid remonta 3-2 al AEK con gol de Valverde

El Real Madrid logró una victoria crucial por 3-2 ante el AEK en Atenas gracias a un tanto de Federico Valverde en el descuento, manteniendo su racha perfecta.

El Real Madrid confirmó su dominio en la fase de grupos de la Champions League al vencer por 3-2 al AEK en el estadio Agia Sophia de Atenas este miércoles. Este triunfo corresponde a la cuarta jornada del torneo y asegura la racha impecable del club español, que suma cuatro victorias en cuatro partidos disputados durante esta temporada de la máxima competencia continental.

El encuentro se definió en los instantes finales cuando Federico Valverde marcó el gol de la victoria en el minuto 90+2. Desde fuera del área, el mediocampista uruguayo soltó un disparo potente que selló la remontada, demostrando nuevamente la capacidad del cuadro merengue para resolver partidos complicados bajo presión.

Also read Un zapatazo de Fede Valverde le dio el triunfo sobre la hora al Real Madrid

Goles y momentos clave del partido

El AEK Atenas comenzó con mayor intensidad y se llevó la ventaja inicial a los 12 minutos gracias a un tanto de Aboubakary Koita tras un remate ajustado al palo izquierdo de Thibaut Courtois. Los locales mantuvieron su liderazgo hasta el minuto 32, cuando Jude Bellingham empató el marcador con un remate de tacón tras un centro de Marc Cucurella desde la banda.

La igualdad no duró demasiado, ya que Stavros Pilios devolvió el adelanto al AEK en el minuto 75, cerrando con un disparo tras un centro raso de Koita. Sin embargo, Kylian Mbappé restableció el empate a dos en el minuto 78, aprovechando un centro de Denzel Dumfries. El francés estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo al larguero en el minuto 86, pero el empate mantenía la incertidumbre hasta el final.

Advertisement

El factor Valverde y la histórica remontada

Federico Valverde, quien entró al campo en el minuto 67 reemplazando a Yan Diomande, fue el protagonista absoluto del desenlace. Su gol en el tiempo de descuento no solo dio los tres puntos, sino que reafirmó la identidad del equipo bajo la dirección de José Mourinho. Esta victoria continúa una tradición histórica del Real Madrid de rescatar resultados adversos en la Champions League.

El club español ya había demostrado esta capacidad en la segunda fecha con una remontada ante la Roma, y ahora lo hizo nuevamente en territorio griego, un escenario donde solo había ganado uno de sus ocho partidos anteriores. La hazaza consolidó al Real Madrid como el Rey de Europa en competencia actual.

Rendimiento individual y ajustes tácticos

Jude Bellingham lideró el mediocampo con claridad, convirtiéndose a sus 23 años en el jugador más joven en disputar 60 partidos de Champions League. Su gestión del ritmo permitió al equipo crecer, aunque Vinícius Júnior mostró un rendimiento tímido y sin acierto ofensivo. Por otro lado, la ausencia de Arda Güler, quien recibió descanso, se sintió en la circulación del balón.

José Mourinho respondió a la necesidad de resultado llenando el campo con atacantes como Endrick y Carlos Espí en los últimos minutos. Esta estrategia ofensiva generó espacios atrás que el AEK intentó explotar, pero la defensa del Real Madrid, apoyada por la intervención clave de Thibaut Courtois en el minuto 18, resistió la presión hasta el pitido final.